Không ngừng củng cố quan hệ Việt Nam - Bhutan

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến VN của quốc vương Bhutan và hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ẢNH: TTXVN

Đưa quan hệ VN - Bhutan đi vào chiều sâu

Ngày 19.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương, với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa VN và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với những đặc trưng riêng, rất độc đáo được thế giới ngưỡng mộ với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới"; cho đó là tầm nhìn phát triển rất chiến lược và sáng suốt.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về định hướng và mục tiêu phát triển, và điều này tạo điều kiện để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới; khẳng định VN luôn ủng hộ những định hướng và mục tiêu phát triển của Bhutan.

Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi VN là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của VN.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Bhutan tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với ASEAN.

Trang mới cho quan hệ hai nước

Trước đó, ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến VN kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước.

Quốc vương Bhutan cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của VN trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp thường xuyên hơn; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhất trí khuyến khích các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong việc tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác: văn kiện khung hợp tác giữa hai Chính phủ và văn kiện hợp tác lĩnh vực hàng không.

Khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao triết lý "Hạnh phúc quốc gia tổng thể" mà Bhutan kiên định thực hiện, cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh VN mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bhutan, sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và VN có thế mạnh, đồng thời nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan, đáp ứng nhu cầu của hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền; sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Bhutan Jigme bày tỏ nhất trí và cảm ơn với những ý kiến của Thủ tướng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, cho đó là những đề xuất rất thực chất để hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa, trên cơ sở đó, nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước

Tại cuộc hội kiến với Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội VN đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước thời gian qua, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, cơ quan giúp việc của Quốc hội và các cơ chế khác của đại biểu Quốc hội (nữ đại biểu, đại biểu trẻ), trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội VN cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Bhutan tại VN.

Quốc vương Bhutan nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trong đó có các đoàn nghị viện hai nước, trao đổi chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm; mời Quốc hội VN cử đoàn sang thăm Bhutan.