Kiểm soát đường huyết: 3 dấu hiệu cho thấy cần thay đổi cách ăn uống

Nếu thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, người mắc cần chú ý đến kiểm soát đường huyết và điều chỉnh bữa ăn:

Thường xuyên khát nước, khô miệng sau ăn

Nếu thường xuyên cảm thấy khát nước nhiều, khô miệng và muốn uống nước liên tục sau bữa ăn thì nên chú ý đến khả năng đường huyết tăng cao. Khi lượng đường glucose trong máu tăng cao, thận phải tăng thải glucose qua nước tiểu, kéo theo lượng nước bị mất nhiều hơn. Điều này khiến cơ thể dễ khát và đi tiểu thường xuyên, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đường huyết sau bữa ăn tăng cao sẽ gây khát nước nhiều, khô miệng và muốn uống nước liên tục ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nếu nhận thấy những biểu hiện này, mọi người nên xem lại thói quen ăn uống, kể cả người khỏe mạnh. Uống nhiều nước ngọt, trà sữa, cà phê pha nhiều đường sẽ làm tăng lượng đường hấp thu. Thay vào đó, hãy ưu tiên nước lọc và các loại đồ uống không đường.

Nhanh đói trở lại

Nếu thường xuyên cảm thấy đói dù vừa ăn không lâu hoặc liên tục thèm đồ ngọt, người mắc nên xem xét liệu bữa ăn có đủ chất xơ, protein và hay chất béo lành mạnh hay không. Đây là các thành phần giúp tạo cảm giác no lâu, chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Viện Quốc gia về Tiểu đường, Bệnh tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK) cho biết cảm giác đói nhanh đến dù sau bữa ăn không lâu có thể là triệu chứng của tiểu đường.

Một bữa ăn chủ yếu gồm cơm trắng, bánh mì trắng, mì nhưng lại thiếu rau, protein sẽ khó giúp no lâu. Cách tốt là hãy kết hợp thực phẩm giàu tinh bột với rau xanh, các loại đậu và nguồn protein như cá, trứng hoặc đậu phụ.

Nhìn mờ hoặc đau đầu sau bữa ăn

Nếu hay bị đau đầu hoặc nhìn mờ sau khi ăn thì nên cân nhắc kiểm tra đường huyết. Điều này đặc biệt cần thiết nếu đi kèm khát nước, tiểu nhiều hoặc mệt mỏi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, nhìn mờ là một trong những triệu chứng hay gặp ở người tiểu đường. Khi đường huyết tăng cao, sự thay đổi lượng dịch trong các mô của mắt sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh tiêu cự, khiến thị lực tạm thời bị mờ. Nếu tình trạng tăng đường huyết kéo dài, người bệnh còn có nguy cơ gặp các biến chứng ảnh hưởng đến mắt.

Về chế độ ăn, nên hạn chế đồ uống có đường bổ sung, giảm các món tráng miệng nhiều đường và tránh ăn nhiều tinh bột trắng. Nếu nhìn mờ kéo dài hoặc tái diễn, người mắc nên đi khám để tìm nguyên nhân. Trường hợp nhìn mờ xuất hiện đột ngột, mất thị lực hoặc kèm đau đầu dữ dội, yếu cơ hay khó nói, cần được cấp cứu ngay, theo Medical News Today.