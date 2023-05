Kiếm thủ Vũ Thành An lý giải việc mất HCV, quyết phục thù nội dung đồng đội

Chiều 12.5.2023, Vũ Thành An bước vào trận chung kết nội dung đơn nam kiếm chém gặp VĐV Srinualnad Vogarun người Thái Lan. Để vào đến chung kết, Vũ Thành An đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có cả người đồng đội Nguyễn Văn Quyết.

Srinualnad Vogarun và Vũ Thành An đã từng chạm trán rất nhiều lần trong các trận đấu quan trọng. Kiếm chém là nội dung sở trường của Vũ Thành An và trong các lần đối đầu trước, kiếm thủ của Việt Nam đã nhiều lần giành chiến thắng, trong đó có trận tranh HCV ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Vũ Thành An (phải) và Srinualnad Vogarun trong trận chung kết Bùi Lượng

Pha tấn công giúp Thành An giành HCV ở SEA Games 31 Đậu Tiến Đạt

Trong lần chạm trán này, Vũ Thành An có khởi đầu tốt và liên tục dẫn trước đối thủ. Có thời điểm Thành An đã dẫn trước đối thủ với khoảng cách 4 điểm nhưng sau đó đành chấp nhận thua cuộc với cách biệt sít sao 14-15 và chỉ giành HCB.

Vũ Thành An chia sẻ anh thấy VĐV Thái Lan rất quyết tâm, phong độ tốt và anh rất trân trọng điều đó. Tuy nhiên, Vũ Thành An và HLV của anh đều không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Anh cho rằng trọng tài quá nặng tay khi bắt lỗi anh tới 3 thẻ đỏ dù đó là những lỗi nhỏ. VĐV người Thái Lan đổi màu huy chương thành công sau thất bại vào SEA Games năm ngoái cũng trước chính Vũ Thành An của Việt Nam.

Vũ Thành An (phải) không đồng tình với nhiều quyết định của trọng tài

“Có những lỗi tôi nghĩ rất nhỏ nhưng trọng tài lại phạt nặng bằng thẻ đỏ. Thua trận này tôi rất thất vọng nhưng tôi sẽ cố gắng để tập trung cho nội dung đồng đội”, Vũ Thành An chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Lê Bá Quang của Vũ Thành An nhiều lần trong trận đấu cũng phản ứng khá mạnh với các quyết định của trọng tài.

“Đối thủ này thì An đã gặp rất nhiều, trong cả các trận chung kết SEA Games. Cả An và ban huấn luyện đều nắm rất rõ lối đánh của VĐV người Thái Lan và chúng tôi đã tính toán rất kỹ. Tuy nhiên, trong trận này thực sự có những biến số mà chúng tôi chưa tính hết được. Chúng tôi không vượt qua được biến số đó. Phong độ của An tôi khẳng định là rất tốt, không có vấn đề chuyên môn gì cả. Thi đấu đối kháng thì chúng ta phải chấp nhận có thắng có thua. Thua thì phải tìm ra nguyên nhân khắc phục.

Vũ Thành An tiếc nuối khi vuột mất HCV Giang Lao

Buổi sáng 12.5, Vũ Thành An đã có các trận thắng dễ dàng Giang Lao

Sau nội dung đơn nam, Vũ Thành An sẽ tiếp tục thi đấu nội dung kiếm chém đồng đội nam và anh đang rất quyết tâm để trở lại mạnh mẽ hơn sau thất bại này.

“Mọi người xem trận đấu thì đều có thể thấy là trọng tài có phần thiên vị cho VĐV Thái Lan. Đáng tiếc là có những pha An chủ động tấn công mà trọng tài lại tính điểm cho phía bên kia chứ còn chuyện bắt thẻ thì chúng tôi không tính toán nhiều. Nhưng chúng tôi cũng sẽ phải rút kinh nghiệm vì thắng là thắng và thua là thua. Chúng tôi sẽ quyết tâm lấy lại những gì đã mất ở nội dung đồng đội”, HLV Nguyễn Lê Bá Quang nhận định.

Vũ Thành An là VĐV đấu kiếm rất giàu thành tích của Việt Nam Giang Lao

Ở bán kết nội dung đơn nam kiếm chém, Vũ Thành An vượt qua đồng đội Nguyễn Văn Quyết Giang Lao

Cách đây 1 tháng, Vũ Thành An không may bị lật cổ chân. Anh phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự SEA Games 32. Sáng 12.5, Vũ Thành An thi đấu rất tốt, dù chân chưa khỏi hẳn.

Vũ Thành An đã giành 6 HCV SEA Games.Anh cũng là VĐV đấu kiếm giàu thành tích nhất trong lịch sử đội tuyển đấu kiếm Việt Nam và là VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều lễ khai mạc SEA Games. SEA Games 31 trên sân nhà, Vũ Thành An là người đọc tuyên thệ tại sân vận động Mỹ Đình.