Kiên Giang: Cho vay lãi suất 365%/năm, bị tạm giữ hình sự

Ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng (32 tuổi, ngụ H.Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Văn Lượng nghe đọc lệnh tạm giữ hình sự về hành vi cho vay lãi nặng CTV

Trước đó, qua theo dõi nắm tình hình, tối 12.3 Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá phát hiện Lê Văn Lượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen cho vay nặng lãi ở khu phố 5, P.Vĩnh Lạc nên tiến hành bắt quả tang. Khi lực lượng công an tiến hành bắt giữ Lượng đang thu tiền lãi của người vay.

Tại cơ quan công an, Lượng khai nhận từ tháng 2.2023 đến ngày bị bắt, Lượng đã cho anh T.T.N (ngụ P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá) vay 5 lần với tổng số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức "tiền đứng". Lãi suất cho vay theo quy định của Lượng là 1%/ngày, tương đương 365%/năm và gấp 18,5 lần so với lãi suất quy định. Cho đến ngày bị công an phát hiện, bắt giữ Lượng đã thu tiền lãi của anh N. tổng cộng 346 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.