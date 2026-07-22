Kiêng đồ ngọt nhưng đường huyết vẫn tăng: Bác sĩ chỉ ra thủ phạm ẩn nấp

Kiêng đường thì chưa đủ

Giáo sư - tiến sĩ Sanjay Kalra, bác sĩ chuyên khoa nội tiết tại Bệnh viện Hospital ở Karnal, Ấn Độ, cho biết: Đường chắc chắn đóng vai trò trong bệnh tiểu đường, nhưng toàn bộ lối sống đều ảnh hưởng, từ giấc ngủ, mức độ vận động, thực phẩm khác đến việc kiểm soát căng thẳng. Chỉ nhắm vào việc kiêng đường thì chưa đủ.

Ông Kalra giải thích rằng lượng đường trong máu không chỉ được quyết định bởi thức ăn ăn vào. Bỏ bữa sáng, thức khuya, ngồi lâu và căng thẳng mạn tính đều ảnh hưởng đến đường huyết. Vì vậy, dù ngừng ăn đồ ngọt, nhưng nếu các yếu tố còn lại của lối sống không thay đổi thì sức khỏe chuyển hóa vẫn không được bảo vệ.

Bỏ bữa sáng, ngồi nhiều giờ, ăn trưa vội vàng và lướt điện thoại đến khuya… có thể dần làm giảm khả năng sử dụng glucose của cơ thể Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Theo bác sĩ Kalra, bỏ bữa sáng, ngồi nhiều giờ, ăn trưa vội vàng và lướt điện thoại đến khuya… có thể dần làm giảm khả năng sử dụng glucose của cơ thể, theo tờ Times Of India.

Thiếu ngủ và đồ ăn vặt chế biến sẵn

Bác sĩ Kalra cho biết thiếu ngủ làm tăng hoóc môn gây căng thẳng, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn và khiến việc kiểm soát khẩu phần trở nên khó khăn. Căng thẳng kéo dài còn có thể làm tăng đường huyết, dẫn đến ăn quá mức và tăng cân.

Ông cũng nhấn mạnh rằng một đĩa đầy tinh bột tinh chế, đồ ăn vặt chế biến sẵn và đồ uống có đường ảnh hưởng rất lớn đến lượng đường trong máu. Trong khi đó, rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và protein đầy đủ giúp tạo ra bữa ăn cân bằng.

Đi bộ sau bữa tối, ăn thêm rau, ngủ thêm 30 phút

Bác sĩ Kalra nhấn mạnh: Vận động là một trong những loại thuốc đơn giản nhất. Mỗi bước đi đều giúp cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn. Đi bộ sau bữa ăn, đi cầu thang bộ thay cho thang máy hay đứng dậy sau mỗi giờ trong khi ngồi làm việc đều góp phần cải thiện sức khỏe trao đổi chất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết vận động thường xuyên giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bác sĩ Kalra khuyến khích hình thành những thói quen nhỏ như đi bộ sau bữa tối, ăn thêm rau, ngủ thêm 30 phút, vận động giữa các cuộc họp và dành thời gian thư giãn. Theo ông, bệnh tiểu đường hình thành âm thầm qua nhiều năm từ những thói quen hằng ngày ít người để ý nhưng lại định hình sức khỏe mỗi ngày.