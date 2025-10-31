Kiều bào về nước khám bệnh kết hợp nghỉ dưỡng ngày một nhiều

Tại hội nghị Liên kết phát triển du lịch y tế giữa TP.HCM và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ sáng 31.10, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết xu hướng kiều bào và khách quốc tế về Việt Nam kết hợp khám bệnh, trị liệu và nghỉ dưỡng đang tăng mạnh.

Hiện có 30 - 40% khách đến khám chữa bệnh tại TP.HCM là người ngoài tỉnh và quốc tế, trong đó đông nhất là khách từ Campuchia và Lào. Bên cạnh đó, số lượng khách đến từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản cùng cộng đồng kiều bào cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Những con số này cho thấy tiềm năng phát triển du lịch y tế của TPHCM là rất lớn.

Kiều bào về nước khám chữa bệnh kết hợp du lịch ngày càng nhiều ẢNH: CTV

Theo Bộ Y tế, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỉ USD, với mức tăng trưởng thường niên từ 15 - 25%. Riêng tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD và dự báo sẽ chạm mốc gần 4 tỉ USD vào năm 2033, tăng bình quân 18% mỗi năm.

"Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của du lịch y tế Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nơi hội tụ các yếu tố về y khoa, khoa học kỹ thuật, và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao", bà Hiếu nhấn mạnh.

Tính đến tháng 7.2025, TP.HCM có 162 bệnh viện và hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa, trong đó có 351 phòng khám đa khoa tư nhân, mạng lưới y tế được đánh giá phát triển bậc nhất cả nước. Đội ngũ bác sĩ trình độ cao, cơ sở vật chất hiện đại cùng chi phí khám chữa bệnh hợp lý là lợi thế khiến nhiều kiều bào lựa chọn TP.HCM là nơi "vừa điều trị vừa nghỉ dưỡng".

Các cơ sở y tế, bệnh viện mang sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của mình đến giới thiệu, quảng bá tại hội nghị

Nhiều thành tựu y tế tầm quốc tế đã được ghi nhận trong năm 2025 như Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp can thiệp thành công thai nhi người Singapore mắc dị tật tim bẩm sinh ở tuần thai thứ 22; Bệnh viện Nhân dân 115 cứu sống một bệnh nhân người Nga bị đột quỵ, chỉ sau hơn một ngày đã tỉnh táo, giao tiếp bình thường.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ khám chữa bệnh, nhiều sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đang được TP.HCM và các tỉnh phía nam chú trọng phát triển, từ tour spa, yoga, detox đến các gói nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng, cân bằng thân, tâm, trí. Những hình thức này không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của du khách quốc tế, mà còn phù hợp với xu hướng "wellness travel" đang lan rộng toàn cầu.

"Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là kiều bào, mong muốn kết hợp việc khám chữa bệnh với trải nghiệm du lịch, thư giãn tại các điểm đến có khí hậu trong lành, cảnh quan đẹp và dịch vụ chăm sóc chuyên biệt", bà Hiếu cho biết.

Dịch vụ xoa bóp bấm huyệt tấp nập khách tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Hội nghị lần này là bước khởi đầu cho sự hợp tác công tư giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ, nhằm hình thành "hành lang du lịch y tế liên vùng phía nam". Đây được xem là mô hình giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tận dụng thế mạnh từng địa phương.