Kon Tum: Lại phát hiện sổ đỏ giả

Ngày 5.1, ông Đinh Xuân Tâm, Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum cho biết, vừa phát hiện 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả. Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum đã báo cáo UBND TP.Kon Tum và đề nghị Công an TP.Kon Tum vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên tiếp phát hiện sổ đỏ giả

Trước đó, ngày 23.12.2022, bà Chu Minh Diệu (34 tuổi, ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) đến Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum để cung cấp thông tin và trình sổ đỏ số CL 946202. Sổ đỏ này thể hiện các nội dung được Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cấp ngày 8.11.2017, do bà Phạm Thị Luyên (34 tuổi, thường trú P.Ngô Mây, TP.Kon Tum) đứng tên.

Bà Chu Minh Diệu đã được bà Phạm Thị Luyên ủy quyền quản lý, sử dụng và định đoạt quyền sử dụng diện tích đất thể hiện ở sổ đỏ trên.

Tuy nhiên qua kiểm tra, cán bộ Chi nhánh VP ĐKĐĐ xác định sổ đỏ do bà Chu Minh Diệu trình có dấu hiệu bị làm giả. Màu sổ đỏ này nhạt hơn phôi giấy chứng nhận do Bộ TN-MT phát hành; chữ ký, dấu Quốc huy, dấu chức danh, dấu tên người ký trong sổ đỏ này không giống giấy mẫu so sánh.

Mặt khác, quá trình biến động đất đai thể hiện trên sổ đỏ này không phù hợp với hồ sơ địa chính lưu trữ tại đơn vị. Theo hồ sơ, chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông L.Đ.T và vợ là bà H.T.T.

Từ những cơ sở trên, Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum xác định sổ đỏ mang tên Phạm Thị Luyên do bà Chu Minh Diệu cung cấp là giả. Ngay sau đó, cơ quan này đã lập biên bản thu giữ sổ đỏ trên.





Cũng theo ông Tâm, ngày 30.9.2022, trong quá trình làm việc, Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum cũng phát hiện sổ đỏ giả do ông Nguyễn Thanh Hòa và bà Lê Thị Hà Nhi đứng tên.

Cán bộ làm giả sổ đỏ

Trước đó, trong năm 2021, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng đã phát hiện 2 sổ đỏ giả.

Cụ thể, trong quá trình công chứng các giấy tờ liên quan đến giao dịch đất đai, một văn phòng công chứng trên địa bàn TP.Kon Tum phát hiện sổ đỏ số CE 535730 được cấp ngày 16.11.2016 có dấu hiệu giả mạo.

Tiếp theo, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất trước khi mua, một người dân ở xã Đăk Cấm (TP.Kon Tum) phát hiện sổ đỏ số CV 484356 được cấp ngày 21.10.2020 có dấu hiệu giả mạo nên trình báo cơ quan chức năng.

Cả 2 sổ đỏ trên đều mang tên bà Hồ Thị Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum. Sở TN-MT đã chuyển 2 sổ đỏ có dấu hiệu giả mạo trên đến Công an tỉnh Kon Tum để tiến hành điều tra. Qua làm việc, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Hạnh để điều tra hai hành vi “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.