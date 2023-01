[Kỳ 2] Kinh hoàng với pháo tự chế: Dạy làm pháo tràn lan trên mạng xã hội

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “pháo tự chế” trên YouTube, ngay lập tức sẽ xuất hiện… vô vàn video. Những video này hướng dẫn tất tần tật, từ A - Z một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng cách làm pháo tự chế. Từ pháo hoa, pháo que bông, pháo trứng cho đến pháo cối, pháo dàn, pháo bi… đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Theo đó, người xem không khó để thực hiện với từng loại pháo. Từ cách chuẩn bị nguyên liệu, nén pháo, dồn pháo cho đến đốt pháo… Để chứng minh cho việc tự chế thành công, chủ nhân những video này đã quay lại cảnh đốt pháo nổ rền vang và cười đắc chí.

Trong một video trên YouTube, một người rủ rê: “Tự chế pháo dễ ẹc! Làm đi có cái mà chơi! Tết đến tới nơi rồi, chế pháo đi các anh em!”. Để bắt “trend” pháo tự chế, trên TikTok hiện nay cũng có hằng hà sa số những clip hướng dẫn tự chế pháo nổ bằng các nguyên liệu đơn giản. Kèm theo những clip này, các chủ nhân hồ hởi cho biết: “Cứ làm theo cách này, sẽ cho ra loại pháo nổ vang trời”... Những video “pháo tự chế” đều thu hút lượng tương tác rất lớn. Có video nhận được cả chục ngàn lượt xem, bình luận. Trong đó, không ít tài khoản… nhờ chủ nhân làm video hướng dẫn lại một vài bước kỹ hơn vì “đã làm theo mà đốt pháo không nổ”, hoặc “sao pháo tôi chế theo cách anh dạy mà không nổ to như video anh đăng”…

Trên Facebook, có không ít nhóm, hội được lập ra chỉ để dành cho những người thích mê chế tạo pháo. Và vào thời điểm cuối năm như hiện tại, những hội, nhóm này lại càng đông đúc, xôm tụ, được nhiều người trẻ tìm đến để học cách chế tạo pháo. “Tôi thấy mấy video về pháo tự chế trên YouTube mà… ghiền ghê. Tôi có ra chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) mua một số nguyên liệu theo hướng dẫn nhưng chưa làm được, tại vẫn còn… rối ở một số chỗ. Để xem thêm mới dám làm để tết này về quê đốt”, N.L.K (19 tuổi, quê ở Vĩnh Long, công nhân may ở Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết. Hỏi K.: “Tự chế pháo không sợ nổ và gây nguy hiểm đến tính mạng?”, K. cười và thản nhiên trả lời: “Người ta họ chơi đầy ra, đâu có sao mà sợ. Mấy vụ nổ là do làm không đúng cách thôi”.





Tại một hội thích chế tạo pháo trên Facebook, các thành viên cũng rỉ tai nhau, dạy nhau cách chế tạo pháo sao cho… nổ một cách “hoành tráng” nhất. Người viết thử liên hệ với một vài thành viên trong hội này, đều được hướng dẫn tận tình cách trộn hóa chất, cách tạo tiếng hú của pháo, cách tạo hiệu ứng nổ một cách bắt tai. Và trong quá trình trao đổi, người viết không khỏi rùng mình, bởi lẽ việc đốt pháo nổ đã bị cấm từ lâu. Hơn hết, hậu quả do pháo nổ là thật sự đáng lo ngại, rất thương tâm và khiến dư luận bất an.

Không chỉ tràn lan những video, bài viết hướng dẫn cách chế tạo pháo, thực trạng mua bán pháo tự chế cũng nhan nhản trên mạng xã hội. Rất dễ dàng để tìm “mối” mua pháo tự chế trên YouTube cho đến Facebook. Trong một video hướng dẫn về cách thực hiện, chế tạo pháo, chủ nhân video đã khéo léo để lại số điện thoại ngay phía dưới video. Theo đó, bất kỳ ai… lười, không có khả năng chế tạo pháo, muốn đốt pháo nhưng tự chế pháo không thành công… có thể liên hệ để đặt hàng.

Tự chế pháo, rao bán và… bị bắt

Ngày 28.12.2022, N.H.N (18 tuổi) và P.V.Đ.H (16 tuổi), cả hai cùng ở xã Xuân Nộn (H.Đông Anh, Hà Nội), đã bị Công an H.Yên Phong (Bắc Ninh) bắt giữ vì vận chuyển trái phép pháo nổ qua địa bàn. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này đã khai nhận mua nguyên liệu về tự chế pháo bán lấy tiền tiêu tết. Trong lúc mang 8,5 kg “thành phẩm” đi bán đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 22.12, Đ.Q.H (14 tuổi, trú tại xã Nam Phú, H.Tiền Hải, Thái Bình) cũng bị công an bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép 75 quả pháo nổ với nhiều kích thước khác nhau. H. khai nhận vì có ý định làm pháo nổ để bán vào dịp Tết 2023 nên đã truy cập kênh YouTube để học cách chế tạo pháo nổ. Sau khi chế tạo được 75 quả pháo, trên đường H. mang đi bán thì bị bắt giữ.

Vào tháng 11, N.V.K (26 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tự chế pháo nổ. Ngay sau đó, K. bị Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, ngăn chặn khi đang rao bán số pháo này qua mạng. Khai với cơ quan điều tra, K. cho biết sau khi học được cách chế tạo pháo nổ qua mạng thì đã đặt mua các nguyên liệu về để tự chế pháo. Sau khi cho nổ thử pháo thành công, K. rao bán trên mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân…