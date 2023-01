Kỳ lạ phiên chợ cầu may ở Nam Định, họp duy nhất một lần trong năm

Chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ đêm 28 và 29.1 (tức đêm 7 - 8 tháng giêng năm Quý Mão), địa điểm họp chợ kéo dài từ TT.Gôi (H.Vụ Bản) đến xã Trung Thành (H.Vụ Bản, Nam Định), trong đó trung tâm chợ là xung quanh quần thể di tích Phủ Dầy (ở xã Kim Thái).

Chợ Viềng là phiên chợ cầu may, người mua bán ở đây không mặc cả, là một hiện tượng khá lạ, giàu ý nghĩa văn hóa. Du khách đến chợ đều có một ý niệm mua lấy may, bán lấy may, ăn lấy may, chơi cũng lấy may và như vậy người bán được hàng và khách chơi chợ ai cũng muốn mua được thứ gì đó.

Bởi lẽ đó, người bán không nói thách, người mua không mặc cả, nếu “băn khoăn” về giá cả sẽ mất đi sự linh thiêng. Thực hiện được ý niệm này, người bán, người mua cả năm sẽ được “tấn tài, tấn lộc".

Bên cạnh ý nghĩa trên, chợ Viềng còn mang sắc thái “hội xuân” bởi đến với chợ Viềng, du khách sẽ cảm nhận được rất rõ sắc thái văn hóa đầy giá trị nhân văn về đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp.

Sau 2 năm bị hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phiên chợ Viềng năm nay thu hút lượng lớn du khách thập phương đến du xuân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 15 giờ chiều 28.1, nhiều người đã phải gửi xe cách chợ cả 3 - 4 km bởi các tuyến đường dẫn đến chợ Viềng đã chật cứng người.

Làm công việc kinh doanh nhỏ, mỗi năm, vào dịp đầu xuân, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thìn (40 tuổi, trú tại Thanh Hóa) đều đi chợ Viềng từ sáng mùng 7 tết để mua đồ lấy may cũng là buổi du xuân.

Chị Thìn cho biết: “Đi chợ Viềng cầu may đã là thói quen của vợ chồng tôi từ chục năm trở lại đây. Mẹ tôi nói đây là phiên chợ may mắn, nên mỗi năm đến chợ, tôi đều mua một vài thứ đồ trước khi hai vợ chồng bắt đầu công việc của năm mới”.

Vừa nói chị Thìn vừa chỉ lên cây hoa trà đang mang trên tay mà chị mới mua với giá 200.000 đồng. Theo chị, giá như vậy là phải chăng.

Ngoài ra, chợ có rất nhiều gian hàng từ các vật dụng thông thường trong gia đình đến ẩm thực, nên du khách có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, chị Thìn thường chọn mua cây vào mỗi dịp đầu xuân.

“Mùa xuân là Tết trồng cây, tôi trồng cây với mong muốn gieo thêm mầm sống trong năm mới", chị Thìn phấn khởi nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Văn Quân (45 tuổi, trú tại TT.Gôi, H.Vụ Bản, Nam Định), chủ gian hàng bán đồ phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho biết: “Gia đình tôi sống gần chợ nên năm nào cũng có một gian hàng nhỏ bán các đồ như liềm, dao, búa, cuốc, xẻng… để phục vụ bà con. Người dân vùng này sinh sống phần lớn vẫn duy trì làm nông nghiệp. Do đó, hàng hóa của tôi thu hút nhiều khách quan tâm. Sau mỗi phiên chợ Viềng các năm trước, tôi bán được 200 - 250 sản phẩm các loại".

Mỗi chiếc liềm ông Quân bán với giá 30 - 70.000 đồng. Dao các loại tại gian hàng này được bán với giá 50 - 100.000 đồng. Đây cũng là giá bán trong ngày thường.

Ông Quân cho biết, các gian hàng khác tại chợ Viềng cũng đều bán giá rất phải chăng, bởi đến đây, người mua thì muốn lấy may đầu xuân, chủ cửa hàng cũng muốn một năm mới suôn sẻ, buôn may, bán đắt.

Dự đoán được lượng khách đến chợ sẽ tăng do sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chợ không thể tổ chức. Do đó, lãnh đạo công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an các huyện Vụ Bản và Nam Trực huy động 100% quân số, gồm: 170 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an tỉnh để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023.

Các lực lượng chức năng đã cắm chốt, phân luồng hướng dẫn người dân, các phương tiện di chuyển trên tuyến đi lại trong dịp đầu xuân năm mới cũng như đi dự phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.