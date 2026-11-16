Lại Lý Huynh khẳng định vị thế

Đ ÁNH BẠI NHIỀU CAO THỦ

Từng 2 lần vô địch cờ nhanh thế giới các năm 2022, 2023 và là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới, Lại Lý Huynh là niềm hy vọng lớn nhất của cờ tướng VN tại giải vô địch cờ nhanh thế giới 2026. Tuy nhiên thách thức lớn cho kỳ thủ số 1 VN bởi phải cạnh tranh với các kỳ thủ hàng đầu thế giới, đáng gờm nhất là 3 đại diện của cường quốc cờ tướng Trung Quốc: Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành, Như Nhất Thuần.

Lại Lý Huynh (phải) cạnh tranh sòng phẳng với các kỳ thủ hàng đầu thế giới Ảnh: Đình Hồng

Đáp lại kỳ vọng từ người hâm mộ, Lại Lý Huynh vượt qua vòng đấu bảng với vị trí thứ 4 và là kỳ thủ VN duy nhất giành quyền vào tứ kết. Ở tứ kết diễn ra hôm qua, Lại Lý Huynh gặp tài năng 17 tuổi cờ tướng Trung Quốc Lưu Bách Hoành, người từng vô địch châu Á cách đây 2 năm. Giữ vững phong độ, Lại Lý Huynh khiến Lưu Bách Hoành phải thất thủ và dừng bước. Vào bán kết chạm trán kỳ thủ Trung Quốc khác là Như Nhất Thuần, kỳ thủ số 1 VN tấn công áp đảo, giành chiến thắng thuyết phục.

Thế nhưng để lên ngôi vô địch, Lại Lý Huynh lại phải vượt qua ngọn núi lớn khác là đương kim số 1 cờ tướng Trung Quốc, kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ. Tài năng và bản lĩnh được Lại Lý Huynh thể hiện ở chung kết khi bất phân thắng bại với Mạnh Phồn Duệ tại ván cờ nhanh. Tuy nhiên khi bước sang cờ chớp phân định thắng thua, Lại Lý Huynh chấp nhận thất bại và giành danh hiệu á quân.

T RIỂN VỌNG CỜ TƯỚNG VN

HLV Diệp Khai Nguyên cho biết Lại Lý Huynh vẫn khẳng định được tài năng, vị thế của kỳ thủ số 1 VN. Anh được đánh giá có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ngôi sao trong làng cờ tướng thế giới, đa phần là các kỳ thủ Trung Quốc.

Bên cạnh thành công của Lại Lý Huynh, cờ tướng VN cũng cho thấy triển vọng với phong độ ổn định của Nguyễn Minh Nhật Quang khi cùng Phan Huy Hoàng đoạt HCB nội dung đồng đội mở rộng. Trong đó, kỳ thủ 18 tuổi Phan Huy Hoàng ngày càng cứng cáp, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Ngoài góp công vào tấm HCB nội dung đồng đội nam mở rộng, Huy Hoàng còn được vinh danh ở hạng mục cá nhân: VĐV có điểm số cao nhất. Nếu tiếp tục được đầu tư và kiên trì theo đuổi đam mê, tăng cường thi đấu quốc tế, Huy Hoàng hứa hẹn tiếp bước đàn anh Lại Lý Huynh.

Ngoài ra cờ tướng VN vẫn duy trì vị thế ở hạng mục nữ trong làng cờ tướng thế giới khi Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến đoạt HCB nội dung đồng đội mở rộng, chỉ xếp sau Trung Quốc. Ở cá nhân cờ nhanh, Hoàng Yến đoạt HCĐ.

Tại giải trẻ, cờ tướng VN cũng trình làng các tài năng đầy hứa hẹn như Thái Thanh Trúc, Phạm Ngọc Minh Anh, Lê Ngọc Kim (U.12 nữ); Hoàng Nhật Minh Huy, Đỗ Phạm Nhật Minh, Đỗ Mạnh Thắng (U.16 nam).