Sáng 27.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực (Lâm Đồng), xác nhận các lực lượng vừa phối hợp, tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Trực ẢNH: CTV

Trước đó, một cựu chiến binh đã cung cấp sơ đồ chi tiết về khu vực từng đặt Bệnh xá quân y K20, nơi cứu chữa thương binh trước đây, nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Trực phối hợp Đội K75 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng) khoanh vùng, xác định vị trí Bệnh xá quân y K20 để triển khai tìm kiếm.

Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại khu vực từng đặt Bệnh xá quân y K20 đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ.

"Nguồn tin từ các cựu chiến binh nghi ngờ khu vực Bệnh xá quân y K20 vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ vị trí nào khi có manh mối", ông Toàn trao đổi.

Ông Toàn chia sẻ thêm, lực lượng chức năng xã Quảng Trực mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để làm cơ sở tìm kiếm, quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.