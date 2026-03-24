Làm gì để thích ứng trước biến động toàn cầu?

Ngày 23.3, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn, Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức diễn đàn với chủ đề "Thanh niên trong kỷ nguyên số: Thích ứng chiến lược trước biến động toàn cầu". Tham dự chương trình có chị Trần Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư.

Cần tiên phong trong nhận thức và hành động

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Xuân Khôi, Phó bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư, cho biết diễn đàn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tư duy chiến lược, khả năng thích ứng của đoàn viên, thanh niên trước những chuyển động nhanh chóng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

Nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của thời đại khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực, anh Khôi nhìn nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ mở ra cơ hội phát triển to lớn mà còn đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên trong các cơ quan Đảng T.Ư.

Từ thực tiễn đó, anh Khôi đề nghị mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực số và rèn luyện tư duy chiến lược. Đồng thời, thanh niên cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, anh Khôi bày tỏ tin tưởng thanh niên các cơ quan Đảng T.Ư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Giữa thế giới đầy rẫy thông tin giả và sự ảo tưởng của công nghệ, thanh niên cần "tin thật, việc thật, học thật". Công nghệ chỉ là công cụ, nội dung và bản sắc cá nhân mới là giá trị bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Hãy coi AI là bạn

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên lắng nghe chuyên đề "Vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển mới của Trung Quốc" do TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chiến lược Trung Quốc, trình bày. Các bạn trẻ cũng được nghe TS Ngô Di Lân, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, trình bày chuyên đề "Xu hướng ứng dụng AI trong các xung đột gần đây và một số vấn đề đặt ra". Qua đó, thanh niên đã được cập nhật những xu hướng mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI.

Các bạn trẻ cũng có buổi giao lưu với 4 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực: ngoại giao, kinh tế, chính sách và tuyên truyền. Trong đó, các diễn giả phác họa bức tranh toàn cảnh về cơ hội và thách thức của Việt Nam. Điểm chung lớn nhất mà các chuyên gia nhấn mạnh chính là: thế hệ trẻ đang đứng trước "thời điểm vàng" để vươn mình, nhưng cũng đòi hỏi bản lĩnh thích nghi quyết liệt hơn bao giờ hết.

TS Ngô Di Lân và TS Phạm Sỹ Thành đã làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa AI và bán dẫn. Nếu bán dẫn là nền tảng vật chất, là "quyền lực" cứng thì AI chính là hệ điều hành thông minh của tương lai. TS Phạm Sỹ Thành đưa ra một nhận định quan trọng: "Cửa sổ cơ hội cho ngành bán dẫn tại Việt Nam chỉ mở ra trong khoảng 3 năm tới". Đây là thời điểm các chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển. Nếu thanh niên không nhanh chóng trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia chuỗi giá trị này, chúng ta sẽ lỡ nhịp với thế giới. Ông nhấn mạnh đầu tư sẽ đi theo nhân tài, và nhân tài phải đi trước để đón đầu cơ hội kinh doanh.

Trước nỗi lo AI sẽ thay thế con người, TS Ngô Di Lân đưa ra lời khuyên đầy khích lệ: "Hãy coi AI là một người bạn thông thái để đào sâu suy nghĩ, thay vì để nó nghĩ hộ mình". Theo ông, giá trị lớn nhất của AI là nâng cao năng suất và giải tỏa những cơn "bí ý tưởng". Bạn trẻ cần học cách đặt câu hỏi thông minh để biến AI thành cộng sự đắc lực trong nghiên cứu và sáng tạo.

Cần làm gì ngay hôm nay?

Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là những chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chính sách, chiến lược T.Ư). Nhìn lại chặng đường từ năm 1995 khi Việt Nam mới mở cửa cho đến năm 2026 hiện tại, ông khẳng định cơ hội của bạn trẻ ngày nay lớn hơn rất nhiều. Việt Nam đang trở thành một "ốc đảo" hòa bình và điểm đến đầu tư an toàn trong một thế giới đầy biến động.

Ông Ngọc Anh cho rằng thanh niên phải có khát vọng vươn mình, không chỉ làm thuê mà phải chủ động tạo ra những giá trị mới. Ông cũng gửi gắm những lời khuyên cốt lõi để bạn trẻ vững vàng trong kỷ nguyên số. Trong đó cần tập trung vào giá trị thực. "Giữa thế giới đầy rẫy thông tin giả và sự ảo tưởng của công nghệ, thanh niên cần "tin thật, việc thật, học thật". Công nghệ chỉ là công cụ, nội dung và bản sắc cá nhân mới là giá trị bền vững", ông Ngọc Anh nói.

Các diễn giả cũng cho rằng cần học cách chung sống với biến động. Thế giới không còn đứng yên. Bạn trẻ phải rèn luyện tư duy chiến lược, khả năng dự báo và sẵn sàng thay đổi phương pháp làm việc khi có sự xuất hiện của các công cụ mới như AI. Đặc biệt, bạn trẻ cần làm chủ kỹ năng số nhưng không rời xa thực tế. "Hãy tích cực tham gia các chương trình "bình dân học vụ số". Đừng chỉ lướt mạng xã hội giải trí, hãy sử dụng nó như một kênh để cập nhật tri thức và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội", ông Ngọc Anh khuyên. Ông cũng khuyến khích thanh niên theo dõi thông tin chính thống và nâng cao năng lực bản thân, thay vì chỉ xem thông tin trên mạng xã hội.