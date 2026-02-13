Lambretta X300: 'Làn gió mới' cho phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam

Sau nhiều năm gần như bị "đóng khung" với những cái tên quen thuộc, phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển khi Lambretta chính thức trở lại thị trường. Sự hồi sinh của thương hiệu Ý giàu di sản với mẫu xe tâm điểm X300 không chỉ mang ý nghĩa khuấy động phân khúc, mà còn mang đến thêm lựa chọn khác biệt cho nhóm khách hàng vốn đề cao thiết kế, cá tính và trải nghiệm lái.

X300 và sự trở lại của Lambretta tại Việt Nam

Việc Lambretta chính thức quay lại thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Lamscooter đánh dấu một bước đi chiến lược của xe tay ga đến từ Milan tại một trong những thị trường xe hai bánh sôi động nhất thế giới. Thay vì khai thác yếu tố hoài niệm, Lambretta lựa chọn tiếp cận thị trường bằng dải sản phẩm thế hệ mới, được phát triển theo tư duy hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc thiết kế Ý.

Lambretta X300 được xem là "át chủ bài" của hãng xe Ý khi trở lại thị trường Việt Nam ẢNH: C.T

Theo định hướng toàn cầu, Lambretta không đặt mục tiêu cạnh tranh bằng số lượng mà tập trung vào giá trị thiết kế, di sản và cảm xúc sử dụng. Điều này cũng phản ánh rõ qua cách thương hiệu định vị mẫu X300 trong nhóm xe tay ga phân khối lớn cao cấp (maxi-scooter). Phân khúc vốn đang là "sân chơi" của những cái tên quen thuộc, như Honda SH350i, Yamaha XMAX 300, Vespa GTS 300 hay BMW C400 GT.

Lambretta X300 được phát triển từ nền tảng của mẫu xe "đàn em" X125, nhưng nâng cấp toàn diện từ trang bị đến trải nghiệm vận hành. Xe sử dụng động cơ dung tích 275 cc, hướng đến nhóm khách hàng đã quen với xe tay ga cao cấp, tìm kiếm một lựa chọn khác biệt hơn về thiết kế và cảm giác lái.

Ngoài ra, Lambretta X300 sở hữu kiểu dáng theo phong cách touring đậm chất Ý, với các đường nét góc cạnh, tạo hình chữ Y đặc trưng, mang đến diện mạo hiện đại, nam tính nhưng không hòa lẫn với xu hướng maxi-scooter phổ biến trên thị trường.

Trải nghiệm lái và trang bị "độc đáo"

Khác biệt cốt lõi của Lambretta X300 không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn đến từ nền tảng kỹ thuật và cảm giác lái. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nằm ở việc mẫu xe Ý sử dụng hệ thống treo tay đòn kép Double Arm Link phía trước. Đây chính là cấu trúc từng làm nên danh tiếng của Lambretta trong lịch sử. Trên X300, hệ thống này được tinh chỉnh để phù hợp với xe phân khối lớn, giúp giảm hiện tượng chúi đầu khi phanh, tăng độ ổn định ở tốc độ cao và mang lại cảm giác chắc chắn khi vào cua.

So với "đàn em" Lambretta X125, X300 không khác biệt nhiều ở thiết kế, nhưng sở hữu trang bị cao cấp hơn ẢNH: C.T

Bên cạnh đó, trang bị giảm xóc đôi phía sau cũng giúp Lambretta X300 vận hành ổn định, đầm chắc nhờ khả năng xử lý mặt đường xấu tốt, yếu tố thường thấy trên các mẫu scooter mang phong cách châu Âu. Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa trước sau kích thước lớn, tích hợp phanh ABS 2 kênh, kết hợp tính năng hỗ trợ kiểm soát lực phanh hiệu quả trong nhiều tình huống vận hành.

Ngoài ra, Lambretta X300 cũng sở hữu loạt trang bị đủ để đứng chung mâm với các đối thủ trong phân khúc, từ màn hình TFT có kết nối Bluetooth, hệ thống đèn full-LED với đồ họa đặc trưng, chìa khóa thông minh (smartkey), cổng sạc cho đến cốp chứa đồ phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày… Các chi tiết hoàn thiện như yên xe, đường chỉ khâu, logo kim loại hay bề mặt sơn đều được chăm chút theo tiêu chuẩn xe cao cấp.

Tại Việt Nam, Lambretta X300 bán ra với giá 140 triệu đồng. Mẫu xe này được lắp ráp tại Thái Lan theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt dành cho các sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đây là yếu tố giúp Lambretta đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng khi phân phối chính hãng.

Mẫu maxi-scooter đến từ Ý hướng đến nhóm khách hàng đề cao cá tính, gu thẩm mỹ và giá trị thương hiệu ẢNH: C.T

Trong bối cảnh phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam lâu nay khá đơn điệu về lựa chọn, sự xuất hiện của Lambretta X300 được xem như một "làn gió mới". Đơn vị phân phối cho biết, mẫu xe Ý sẽ không đặt mục tiêu thay thế hay cạnh tranh trực diện về số lượng với các đối thủ. Thay vào đó, X300 nhắm đến nhóm khách hàng đề cao cá tính, gu thẩm mỹ và giá trị thương hiệu, thay vì chỉ quan tâm đến tính đại trà hay mức độ phổ biến; đúng tinh thần "Lambrettista" mà Lambretta theo đuổi.