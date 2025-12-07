Lần đầu tiên thi lái xe tải, container an toàn ở TP.HCM

Tham gia hội thi lái xe an toàn, các tài xế xe tải, container thi các nội dung như: kiểm tra xe trước, trong và sau chuyến đi; kỹ năng lái xe đường trường; điều khiển và đỗ xe (bao gồm kỹ năng lùi xe)…

Hội đồng giám khảo cuộc thi là các chuyên gia uy tín từ Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Công an, trạm đăng kiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và ngành phụ tùng xe cơ giới…

Tài xế xe tải tham gia cuộc thi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, thiếu tá Hoàng Trung Tương, Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông (Phòng CSGT Công an TP.HCM), cho biết TP.HCM là đầu mối giao thông, logistics quan trọng nhất cả nước. Mỗi ngày, có hàng chục ngàn lượt xe tải, xe container ra vào các bến cảng, kho bãi, khu công nghiệp… để giữ nhịp luân chuyển hàng hóa không ngừng nghỉ.

Trong đó, tài xế là những người trực tiếp cầm lái, gánh trên vai cả tiến độ đơn hàng, uy tín doanh nghiệp và sự an toàn của cộng đồng.

Phần thi kỹ năng lái xe ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thiếu tá Hoàng Trung Tương, những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM đã kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Tuy nhiên, con số hàng trăm sinh mạng mất đi vì tai nạn giao thông mỗi năm vẫn là nỗi day dứt mà những người làm công tác an toàn giao thông và những người trực tiếp cầm lái, không thể xem là bình thường.

Cũng theo thiếu tá Tương, tai nạn liên quan đến xe tải, xe container vẫn là một trong những nhóm nguy cơ cao. Trên một số tuyến đường trọng điểm, tỷ lệ va chạm giữa xe tải, container và người đi xe máy chiếm tỷ lệ rất lớn trong các vụ tai nạn, cho thấy xung đột giữa xe trọng tải lớn và phương tiện dễ tổn thương vẫn đang rất đáng lo ngại.

"Chúng ta đã chứng kiến không ít vụ việc đau lòng. Những vụ va chạm giữa xe tải, container với xe máy, trong đó nạn nhân là người lao động, tài xế xe ôm công nghệ, những em học sinh…, để lại mất mát rất nặng nề cho gia đình và xã hội", thiếu tá Tương chia sẻ.

Tài xế xe container tham gia thi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.HCM đang triển khai tổ chức lại giao thông, phân luồng, phân làn trên nhiều tuyến trọng điểm, đặc biệt là các tuyến có mật độ xe tải, xe container cao, nhằm bảo vệ tốt hơn những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương như người đi xe máy, xe đạp.

Theo thiếu tá Tương, yếu tố then chốt vẫn là con người, nhất là người cầm lái những phương tiện có trọng tải lớn như xe tải, xe container. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một lần chuyển hướng thiếu quan sát, một lần phanh gấp hay xử lý không đúng kỹ thuật… cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể bù đắp.

Chính vì vậy việc tổ chức hội thi lái xe an toàn lần đầu tiên của ngành logistics được Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao và thu hút nhiều tài xế của các doanh nghiệp tham gia.