Sự kiện mới lạ trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất thu hút sự háo hức của đông đảo người dân và du khách.
Tối 26.11, tại khu vực sông Nhật Lệ, đoạn đối diện tượng đài Mẹ Suốt (P.Đồng Hới, Quảng Trị), chương trình biểu diễn mô tô nước lần đầu tiên được tổ chức, mang đến một trải nghiệm giải trí mới mẻ giữa lòng đô thị. Các vận động viên đến từ CLB thể thao nước Thái Nguyên đã biến mặt sông quen thuộc thành sân khấu trình diễn sôi động với những màn phô diễn tốc độ và kỹ thuật.
Ngay từ trước giờ biểu diễn, khu vực hai bên bờ sông đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi. Nhiều người háo hức chờ đợi bởi đây là lần đầu tiên loại hình thể thao dưới nước này xuất hiện trên sông Nhật Lệ. Không gian vốn yên bình thường ngày trở nên náo nhiệt...
Chương trình được chia thành 2 suất biểu diễn, mỗi suất kéo dài 30 phút. Suất đầu tiên diễn ra từ 18 giờ đến 18 giờ 30, mở màn bằng màn diễu hành cờ kết hợp trình diễn lướt ván kéo (Wakeboard). Bốn mô tô nước lần lượt kéo 4 vận động viên lướt ván trên mặt sông, trong khi chiếc thứ năm dẫn đầu đội hình.
Tiếp đó, 5 mô tô nước liên tục biến đổi đội hình chữ V, hàng ngang, vòng cung và thực hiện những lượt chạy đồng bộ. Những chiếc Jetski tăng tốc, đổi hướng liên tục, tạo nên các vệt sóng dài và màn trình diễn đầy năng lượng.
Các vận động viên điều khiển ván đứng nước phản lực thực hiện hàng loạt tư thế khó
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Điểm nhấn tiếp theo là màn Flyboard với 2 vận động viên sử dụng thiết bị phản lực nước bay lên không trung, trình diễn đội hình đối xứng, đổi vị trí theo nhạc. Những động tác bay lượn, diễu cờ và tạo hình hướng về phía khán giả mang đến cảm giác mới lạ, khác hẳn những hoạt động giải trí thường thấy trên dòng Nhật Lệ.
Nếu suất diễn đầu tiên tập trung phô diễn kỹ thuật và khả năng phối hợp đội hình thì chương trình thứ hai, từ 20 giờ đến 20 giờ 30, được thiết kế với nhiều hiệu ứng thị giác hơn. Năm mô tô nước trình diễn đội hình kết hợp hệ thống đèn, trước khi nhường không gian cho 2 Flyboard tiếp tục màn bay lượn theo nhạc.
Khán giả hào hứng khi chứng kiến những hình ảnh như thế này
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Đặc biệt, phần trình diễn Flyboard được đẩy lên cao trào với các hiệu ứng pháo gắn chân, gắn lưng, pháo xoay, bùi nhùi, rắc than lửa và pháo hoa kết màn. Sự kết hợp giữa những vận động viên bay trên mặt nước, các mô tô nước di chuyển đồng loạt cùng hiệu ứng ánh sáng, pháo sáng tạo nên màn kết thúc rực rỡ giữa lòng thành phố.
Vận động viên khéo léo ẩn mình trong những tia sáng
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Không chỉ là một chương trình biểu diễn thể thao dưới nước, sự kiện còn mang đến một sản phẩm giải trí mới cho người dân và du khách trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất. Việc đưa mô tô nước và Flyboard lên sông Nhật Lệ cũng góp thêm sắc màu cho không gian lễ hội, tạo một điểm nhấn khác biệt bên dòng sông gắn bó với đời sống người dân Đồng Hới.
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