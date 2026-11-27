Sự kiện mới lạ trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất thu hút sự háo hức của đông đảo người dân và du khách.

Bờ sông Nhật Lệ, nơi diễn ra sự kiện mô tô nước ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tối 26.11, tại khu vực sông Nhật Lệ, đoạn đối diện tượng đài Mẹ Suốt (P.Đồng Hới, Quảng Trị), chương trình biểu diễn mô tô nước lần đầu tiên được tổ chức, mang đến một trải nghiệm giải trí mới mẻ giữa lòng đô thị. Các vận động viên đến từ CLB thể thao nước Thái Nguyên đã biến mặt sông quen thuộc thành sân khấu trình diễn sôi động với những màn phô diễn tốc độ và kỹ thuật.

Lần đầu tiên, sông Nhật Lệ trở thành sân khấu của những màn trình diễn mô tô nước ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngay từ trước giờ biểu diễn, khu vực hai bên bờ sông đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi. Nhiều người háo hức chờ đợi bởi đây là lần đầu tiên loại hình thể thao dưới nước này xuất hiện trên sông Nhật Lệ. Không gian vốn yên bình thường ngày trở nên náo nhiệt...

Cờ Tổ quốc xuất hiện trong những màn trình diễn mở đầu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Những tay lái mô tô nước khuấy động không khí trong những phút đầu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các vận động viên đã biến mặt sông quen thuộc thành sân khấu trình diễn sôi động ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chương trình được chia thành 2 suất biểu diễn, mỗi suất kéo dài 30 phút. Suất đầu tiên diễn ra từ 18 giờ đến 18 giờ 30, mở màn bằng màn diễu hành cờ kết hợp trình diễn lướt ván kéo (Wakeboard). Bốn mô tô nước lần lượt kéo 4 vận động viên lướt ván trên mặt sông, trong khi chiếc thứ năm dẫn đầu đội hình.

Tiếp đó, 5 mô tô nước liên tục biến đổi đội hình chữ V, hàng ngang, vòng cung và thực hiện những lượt chạy đồng bộ. Những chiếc Jetski tăng tốc, đổi hướng liên tục, tạo nên các vệt sóng dài và màn trình diễn đầy năng lượng.

Sự xuất hiện của Flyboard (ván đứng nước phản lực) tạo được dấu ấn mạnh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các vận động viên điều khiển ván đứng nước phản lực thực hiện hàng loạt tư thế khó ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Điểm nhấn tiếp theo là màn Flyboard với 2 vận động viên sử dụng thiết bị phản lực nước bay lên không trung, trình diễn đội hình đối xứng, đổi vị trí theo nhạc. Những động tác bay lượn, diễu cờ và tạo hình hướng về phía khán giả mang đến cảm giác mới lạ, khác hẳn những hoạt động giải trí thường thấy trên dòng Nhật Lệ.

Pháo sáng là điểm nhấn của suất biểu diễn thứ 2 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nếu suất diễn đầu tiên tập trung phô diễn kỹ thuật và khả năng phối hợp đội hình thì chương trình thứ hai, từ 20 giờ đến 20 giờ 30, được thiết kế với nhiều hiệu ứng thị giác hơn. Năm mô tô nước trình diễn đội hình kết hợp hệ thống đèn, trước khi nhường không gian cho 2 Flyboard tiếp tục màn bay lượn theo nhạc.

Vận động viên điều khiển ván đứng nước phản lực "thử sức" với lửa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phần trình diễn Flyboard được đẩy lên cao trào với các hiệu ứng pháo gắn chân, gắn lưng, pháo xoay, bùi nhùi, rắc than lửa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khán giả hào hứng khi chứng kiến những hình ảnh như thế này ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đặc biệt, phần trình diễn Flyboard được đẩy lên cao trào với các hiệu ứng pháo gắn chân, gắn lưng, pháo xoay, bùi nhùi, rắc than lửa và pháo hoa kết màn. Sự kết hợp giữa những vận động viên bay trên mặt nước, các mô tô nước di chuyển đồng loạt cùng hiệu ứng ánh sáng, pháo sáng tạo nên màn kết thúc rực rỡ giữa lòng thành phố.

Hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời của màn trình diễn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Vận động viên khéo léo ẩn mình trong những tia sáng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Khán giả đứng chật bờ sông Nhật Lệ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ai cũng lấy điện thoại ra để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời này ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Không chỉ là một chương trình biểu diễn thể thao dưới nước, sự kiện còn mang đến một sản phẩm giải trí mới cho người dân và du khách trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất. Việc đưa mô tô nước và Flyboard lên sông Nhật Lệ cũng góp thêm sắc màu cho không gian lễ hội, tạo một điểm nhấn khác biệt bên dòng sông gắn bó với đời sống người dân Đồng Hới.