Ngày 22.11, vòng chung kết cuộc thi "Em kể chuyện Dinh Độc Lập" với chủ đề "Dinh Độc Lập - Tự hào di sản Thành phố mang tên Bác" đã diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Thông qua hình thức kể chuyện, cuộc thi mở ra không gian trải nghiệm thực tế để học sinh tự do khám phá và kể lại những câu chuyện lịch sử bằng chính góc nhìn và ngôn ngữ của thế hệ mình.

Những lát cắt lịch sử chạm tới cảm xúc

Xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi, câu chuyện "Khoảng lặng sau cánh cổng" của Nguyễn Hồng Hoài Diệp, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Lý Thánh Tông (P.Chánh Hưng) đã để lại nhiều dư âm lắng đọng cho ban giám khảo và khán giả.

Nguyễn Hồng Hoài Diệp, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Lý Thánh Tông (P.Chánh Hưng), trong phần thi của mình ẢNH: QUANG KHÁNH

Xuất hiện cùng bức tranh tự vẽ khắc họa cánh cổng Dinh Độc Lập rộng mở, phía sau là bầu trời xanh tự do, có chim bồ câu tung bay, Diệp đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về khoảnh khắc chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng chính, tiến thẳng vào sân Dinh. Qua câu chuyện của mình, Hoài Diệp bày tỏ cánh cổng di tích không chỉ gợi lại giây phút lịch sử hào hùng, mà còn giúp em nhận ra giá trị của hai chữ "hòa bình".

"Để có ngày toàn thắng, đã có biết bao người lính trẻ phải gác lại tuổi thanh xuân, rời xa gia đình và ngã xuống ngay trước thềm độc lập. Nhìn chiếc khăn quàng đỏ trên vai, em hiểu lòng biết ơn không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là biết trân trọng hiện tại. Đó là khi em biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, giúp đỡ bạn bè và biết giữ gìn những điều bình dị quanh mình", Diệp nói.

Nhận xét về tiết mục, TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP.HCM, thành viên ban giám khảo, cho biết phần thi của Diệp giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi học sinh. Bà đặc biệt ấn tượng với thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ mà em truyền tải bởi tính thiết thực, gần gũi, gắn liền với những việc làm cụ thể mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể bắt đầu ngay.

Đặc biệt trong 10 thí sinh, phần dự thi của Mạc Lê Nhật Minh, học sinh lớp 6A7 Trường THCS Chánh Nghĩa (P.Thủ Dầu Một) với chủ đề "Mùa xuân đại thắng" gây bất ngờ bởi sự xuất hiện cựu chiến binh Lê Tiến Sơn - ông ngoại của Minh. Ông cũng chính là người đã động viên Minh tham gia cuộc thi và đồng hành cùng em trong suốt quá trình chuẩn bị.

Thí sinh Mạc Lê Nhật Minh, học sinh lớp 6A7 Trường THCS Chánh Nghĩa (P.Thủ Dầu Một) trong phần kể chuyện cùng cựu chiến binh Lê Tiến Sơn ẢNH: KHÁNH LINH

Nhật Minh bộc bạch, đoạn đối thoại trực tiếp cùng ông trên sân khấu là chi tiết mà em tâm đắc nhất. Dù tuổi cao khiến lời kể của ông đôi lúc chậm rãi, ngắt quãng, nhưng Minh vẫn vô cùng tự hào khi được đứng cạnh ông để kể chuyện về Dinh Độc Lập.

Chia sẻ về giá trị lớn nhất nhận được, Minh cho biết nhờ cuộc thi mà em có cơ hội để tìm hiểu những kiến thức lịch sử không có trong sách giáo khoa, hiểu hơn về giá trị của hòa bình cũng như nỗi gian khổ của các chiến sĩ năm xưa.

Nhìn lại chặng đường của 10 thí sinh, TS Nguyễn Thụy Vũ nhận định mỗi phần thi mang một màu sắc riêng. Bà đánh giá cao sự đầu tư công phu, những góc nhìn mới mẻ và bản lĩnh làm chủ sân khấu của các em.

Hơn cả những giải thưởng đạt được, bà Vũ cho rằng điều đáng trân trọng hơn cả là các thí sinh đã bước lên sân khấu đầy tự tin, mạnh mẽ và biết cách lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử một cách chuẩn mực, phù hợp với lứa tuổi.

Đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với ký ức lịch sử

Tại vòng chung kết, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của Di tích Quốc gia Đặc biệt Dinh Độc Lập.

Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, phát biểu tại chương trình ẢNH: KHÁNH LINH

Theo ông Toàn, Dinh Độc Lập không đơn thuần là nơi lưu giữ ký ức quá khứ mà còn là không gian sống động để thế hệ trẻ tìm hiểu, cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu với di sản. Xuất phát từ kỳ vọng này, cuộc thi được xem như nhịp cầu giúp các em đến gần hơn với lịch sử và thẩm thấu những giá trị truyền thống.

Ông Toàn nói thêm, giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, song giá trị lớn nhất các em nhận lại sau hành trình này chính là tri thức, trải nghiệm cùng niềm tự hào về quê hương, đất nước.