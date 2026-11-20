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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, lãnh đạo Báo Thanh Niên đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo tại 3 miền đất nước.
Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, lãnh đạo Báo Thanh Niêncùng đại diện của báo tại các tỉnh, thành đã tới thăm và chúc mừng lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT và các trường ĐH, học viện... Đồng thời, gửi hoa chúc mừng tới các cơ sở giáo dục đào tạo khác.
Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc này:
Báo Thanh Niên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH RMIT Việt Nam
ảnh: Nhật Thịnh
Phó tổng biên tập Hải Thành và Báo Thanh Niên thăm, chúc mừng Trường ĐH Văn Hiến
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nhà báo Diệu Hiền, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, cùng các đồng nghiệp thăm và chúc mừng ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên
ẢNH: NGỌC HÂN
Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng (ảnh trên) và Trường THPT Phan Châu Trinh (ảnh dưới)
ẢNH: NGỌC HÂN
Nhà báo Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam trung bộ (ảnh trên, thứ 2 từ trái qua) và các đồng nghiệp thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang (ảnh dưới)
ẢNH: BÁ DUY
Đại diện Báo Thanh Niên thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai (ảnh trên), Trường ĐH Quy Nhơn (ảnh dưới)
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại khu vực Nam trung bộ (ảnh trên, thứ 2 từ phải qua) đến thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và Trường ĐH Đà Lạt (ảnh dưới)
ẢNH: CTV
Đại diện Báo Thanh Niên cũng có mặt tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt và Trường CĐ Đà Lạt để chúc mừng ngày 20.11. Nhân dịp này, đại diện của báo cũng thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai và Trường ĐH Đồng Nai
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