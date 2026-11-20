Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, lãnh đạo Báo Thanh Niên cùng đại diện của báo tại các tỉnh, thành đã tới thăm và chúc mừng lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT và các trường ĐH, học viện... Đồng thời, gửi hoa chúc mừng tới các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

Những đơn vị này đã đồng hành, hỗ trợ Báo Thanh Niên trong suốt thời gian dài để cùng thực hiện các chương trình có ý nghĩa lớn đối với xã hội và cộng đồng, như chương trình Tư vấn mùa thi, Tiếp sức mùa thi, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Sống đẹp..., hay các giải Bóng đá Thanh Niên - Sinh viên Việt Nam, Thanh Niên - Sinh viên quốc tế...

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc này:

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái qua) và các phóng viên tới thăm và chúc mừng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Cùng dịp này, Báo Thanh Niên cũng tới thăm và chúc mừng các đơn vị của Bộ GD-ĐT gồm Cục Quản lý chất lượng và Vụ Giáo dục ĐH ẢNH: T.N

Tổng biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Ngọc Toàn trao ấn phẩm đặc biệt của Báo Thanh Niên tặng GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nhân chuyến thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Báo Thanh Niên và ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chúc mừng PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện Báo Thanh Niên và Sở GD-ĐT TP.HCM trong buổi gặp mặt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn (trái) và PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng ảnh: Nhật Thịnh

Báo Thanh Niên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH RMIT Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh





Nhà báo Ngọc Toàn (trái) chúc mừng PGS-TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo Thanh Niên và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (phải) tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Gia Định nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 trong sự kiện Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe do báo tổ chức tại trường này ảnh: Nhật Thịnh

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên (trái) tặng ấn phẩm và chúc mừng tiến sĩ Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó tổng biên tập Hải Thành và Báo Thanh Niên thăm, chúc mừng Trường ĐH Văn Hiến ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái) chúc mừng PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chúc mừng Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM (UEF) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh: Ngọc Dương

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên cùng tập thể Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội, thăm và chúc mừng Trường ĐH Thủy Lợi. Trước đó, đại diện Ban biên tập báo cũng đã tới thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT Hà Nội

ẢNH: T.N

Nhà báo Nguyễn Trong Phước (thứ tư từ phải vào), Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, Trưởng Ban Giáo dục, tặng hoa chúc mừng PGS-TS Lê Hiếu Giang (thứ ba từ phải vào), Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM ảnh: UTE

Nhà báo Diệu Hiền, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, cùng các đồng nghiệp thăm và chúc mừng ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên ẢNH: NGỌC HÂN





Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng (ảnh trên) và Trường THPT Phan Châu Trinh (ảnh dưới) ẢNH: NGỌC HÂN

Nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây nam bộ (thứ 2 từ trái vào), chúc mừng tiến sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp (thứ 3 từ phải qua) ẢNH: HOÀI PHONG

Nhà báo Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam trung bộ (ảnh trên, thứ 2 từ trái qua) và các đồng nghiệp thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang (ảnh dưới) ẢNH: BÁ DUY

Đại diện Báo Thanh Niên thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai (ảnh trên), Trường ĐH Quy Nhơn (ảnh dưới) ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại diện Báo Thanh Niên tặng ấn phẩm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Báo Thanh Niên đến ĐH Huế ẢNH: T.N

Đại diện Văn phòng liên lạc Báo Thanh Niên tại Thanh Hóa chức mừng Trường THPT chuyên Lam Sơn ẢNH: VĂN HẢI

Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại khu vực Nam trung bộ (ảnh trên, thứ 2 từ phải qua) đến thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và Trường ĐH Đà Lạt (ảnh dưới) ẢNH: CTV

Đại diện Báo Thanh Niên cũng có mặt tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt và Trường CĐ Đà Lạt để chúc mừng ngày 20.11. Nhân dịp này, đại diện của báo cũng thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai và Trường ĐH Đồng Nai ẢNH: CTV



