Ngày 17.11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các đối tác Trung Quốc. Sự kiện có sự tham gia của nhiều đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư của nước bạn tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, cho biết quan hệ kinh tế giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc có nền tảng đáng trân trọng. Hiện, thành phố có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều đạt 156,6 triệu USD (xuất khẩu đạt 90,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 65,9 triệu USD).

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với đối tác Trung Quốc ẢNH: THANH DUY

Cơ hội hợp tác giữa hai bên càng rộng mở hơn khi Cần Thơ xác định mục tiêu phát triển thành cực tăng trưởng của quốc gia, trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Trong định hướng phát triển mới, thành phố sẽ mở rộng kết nối hướng biển, công nghiệp xanh và các dịch vụ chất lượng cao.

Theo ông Lê Công Lý, lợi thế của Cần Thơ không chỉ nằm ở sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản và khả năng liên kết vùng nguyên liệu. Trong vùng, Cần Thơ còn có thế mạnh về giáo dục, y tế và có tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng, logistics sông - biển.

Đặc biệt, Cần Thơ đang hội tụ "thiên thời", "địa lợi" để thu hút đầu tư, cũng như phát triển kinh tế - xã hội. "Thiên thời" vì Cần Thơ đang được Trung ương dành cho nhiều sự quan tâm, ban hành nhiều cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút các đối tác. "Địa lợi" bởi Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng, có hệ thống sông ngòi, cảng, sân bay và khả năng kết nối với các hành lang kinh tế.

Các đại biểu của Cần Thơ và Trung Quốc tham quan không gian trưng bày các sản phẩm tại hội nghị ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và chế biến sâu nông sản, thủy sản, thực phẩm. Phát triển logistics và hạ tầng như giao thông kết nối, đô thị, cấp nước, xử lý chất thải. Quan tâm đến các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác thông qua tuyến vận tải container quốc tế sông - biển Nam Ninh - Cần Thơ, đi qua kênh Bình Lục và vào sông Hậu. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp cảng biển, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu và phân phối cùng tham gia nghiên cứu, hình thành chuỗi dịch vụ có khả năng vận hành ổn định, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Ông Lê Công Lý nhấn mạnh, chính quyền Cần Thơ xác định trách nhiệm đồng hành bắt đầu ngay từ giai đoạn nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội. Thành phố sẽ tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch, hướng dẫn thủ tục rõ ràng, phối hợp giải quyết công việc đúng thẩm quyền. Thành phố coi chất lượng phản hồi, tính ổn định trong thực thi và khả năng tháo gỡ khó khăn là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.