Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lấp lửng kịch bản ngừng chiến tại Trung Đông

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/04/2026 04:50 GMT+7

Israel và Mỹ đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào nhiều thành phố Iran vào rạng sáng qua (31.3).

Báo The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington đã sử dụng bom phá boong ke nặng hơn 900 kg để tập kích kho đạn dược lớn tại TP.Isfahan. Những vụ nổ cũng được ghi nhận tại thủ đô Tehran, các thành phố Mahallat và Zanjan ở Iran. Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu quân sự liên quan Iran trong tháng qua, trong khi quân đội Israel thông tin họ đã đánh trúng hơn 3.000 mục tiêu liên quan đến Iran.

Hiện trường một vụ không kích ở TP.Petah Tikva (Israel) ngày 31.3

ẢNH: AP

Phát biểu trong ngày 31.3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống Iran đã đạt được hơn một nửa mục tiêu, thế nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể khi nào sẽ kết thúc. Truyền thông Mỹ cũng loan tin Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc ngừng chiến mà không cần mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, AP dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ những đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh đã kêu gọi ông Trump tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đánh bại hoàn toàn năng lực quân sự của Iran.

Đồng minh vùng Vịnh bí mật giục ông Trump tiếp tục chiến dịch Iran?

Iran trong hôm qua đã đáp trả đối thủ bằng các đợt phóng tên lửa khắp Trung Đông. Israel, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út đã ghi nhận sử dụng vũ khí đánh chặn để đối phó những đợt không kích của Iran. Trong diễn biến liên quan, một tàu chở dầu của Kuwait đã bị tấn công ở cảng Dubai (UAE), gây nguy cơ tràn dầu ra vùng biển khu vực.

Chiến sự Trung Đông leo thang đã đẩy giá dầu thô WTI hôm 30.3 lần đầu vượt mốc 100 USD kể từ năm 2022. Trong khi đó, Ủy ban An ninh quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch điều tiết và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo CNN.

Tin liên quan

Tình hình Trung Đông ngày 31.3: Lầu Năm Góc họp báo quan trọng về Iran

Tình hình Trung Đông ngày 31.3: Lầu Năm Góc họp báo quan trọng về Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine tối 31.3 họp báo cung cấp nhiều thông tin quan trọng về cuộc chiến ở Iran.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông Washington Iran tên lửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận