Lấp lửng kịch bản ngừng chiến tại Trung Đông

Báo The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington đã sử dụng bom phá boong ke nặng hơn 900 kg để tập kích kho đạn dược lớn tại TP.Isfahan. Những vụ nổ cũng được ghi nhận tại thủ đô Tehran, các thành phố Mahallat và Zanjan ở Iran. Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu quân sự liên quan Iran trong tháng qua, trong khi quân đội Israel thông tin họ đã đánh trúng hơn 3.000 mục tiêu liên quan đến Iran.

Hiện trường một vụ không kích ở TP.Petah Tikva (Israel) ngày 31.3 ẢNH: AP

Phát biểu trong ngày 31.3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống Iran đã đạt được hơn một nửa mục tiêu, thế nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể khi nào sẽ kết thúc. Truyền thông Mỹ cũng loan tin Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc ngừng chiến mà không cần mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, AP dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ những đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh đã kêu gọi ông Trump tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đánh bại hoàn toàn năng lực quân sự của Iran.

Iran trong hôm qua đã đáp trả đối thủ bằng các đợt phóng tên lửa khắp Trung Đông. Israel, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út đã ghi nhận sử dụng vũ khí đánh chặn để đối phó những đợt không kích của Iran. Trong diễn biến liên quan, một tàu chở dầu của Kuwait đã bị tấn công ở cảng Dubai (UAE), gây nguy cơ tràn dầu ra vùng biển khu vực.

Chiến sự Trung Đông leo thang đã đẩy giá dầu thô WTI hôm 30.3 lần đầu vượt mốc 100 USD kể từ năm 2022. Trong khi đó, Ủy ban An ninh quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch điều tiết và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo CNN.