Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người tử vong

Tối 2.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 4 người là anh em họ hàng tử vong do bị đuối nước.

Thi thể 4 nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị Phạm Thị N. (35 tuổi, ngụ xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đưa con gái Nguyễn Thùy D. (5 tuổi) về quê ngoại ở xã Sơn Kim 2 (tỉnh Hà Tĩnh) chơi hè.

Đến cuối chiều, chị N. cùng con gái và 2 người cháu là con của anh trai, gồm Phạm Quỳnh A. (12 tuổi), Phạm Minh T. (10 tuổi, cùng ngụ thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) rủ nhau chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn chảy qua xã Sơn Kim 1) vui chơi và tắm sông.

Trong lúc di chuyển, chiếc thuyền không may bị lật úp, hất văng cả 4 người xuống dòng nước sâu.

Một số người dân khi ra khu vực sông Ngàn Phố phát hiện có người chới với dưới sông liền hô hoán ứng cứu, đồng thời thông báo khẩn cấp cho chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vị trí xảy ra tai nạn là khúc sông có mực nước rất sâu, thời điểm phát hiện vụ việc quá muộn, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận được các nạn nhân, cả 4 người đều đã tử vong do ngạt nước.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.