Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo hoạt động Mặt trận

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, chủ trì hội nghị.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN và toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, bà Hoài đặc biệt lưu ý việc tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành. Theo bà Hoài, đây là dịp quan trọng để tạo sự gắn kết, đồng thuận và hình thành khí thế mới trong nhân dân khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ XI; vận động nhân dân thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ và đồng hành cùng Nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN lần thứ nhất, khóa XI ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. "Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên", Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, nhất là phong trào toàn dân chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Một nhiệm vụ trọng tâm khác là quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ VN; ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, tổ chức họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Nhiều mô hình tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Đức Phong, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức phản biện xã hội đối với 7 hồ sơ dự án luật và góp ý hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật. Toàn hệ thống Mặt trận thực hiện hơn 1.782 nội dung giám sát và hơn 6.257 nội dung phản biện xã hội; đồng thời triển khai nhiều mô hình tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân như "Tháng nghe dân nói", "Hòm thư Mặt trận số", "Nhân dân phản ánh - Mặt trận lắng nghe - Chính quyền giải quyết".

Cạnh đó, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình sáng tạo. MTTQ VN đã tích cực tham gia Chiến dịch Quang Trung tái thiết nhà ở vùng lũ; chăm lo hộ nghèo, gia đình khó khăn trong dịp tết Bính Ngọ 2026; phối hợp triển khai chương trình xóa hơn 3.200 căn nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ. Hoạt động xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc tiếp tục được chú trọng thông qua việc phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống…

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ VN các cấp sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, Mặt trận sẽ xây dựng đề án nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội giai đoạn 2026 - 2031; triển khai "Cổng Mặt trận số", tổ chức "Tháng nghe dân nói", thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa, mở rộng phong trào bảo vệ môi trường…

Đổi mới hoạt động của MTTQ VN trong tình hình mới

Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP VN, phản ánh những bất cập trong việc công nhận tổ chức hội và thực hiện chính sách đối với cựu TNXP, đồng thời đề xuất thực hiện giám sát đối với các tỉnh, thành về chính sách nhà nước cho thương binh, liệt sĩ và người có công; kiến nghị sửa đổi chương trình công tác nhiệm kỳ tới để sẵn sàng bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tế.

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân VN Thào Xuân Sùng đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn chuyển đổi số tại cơ sở, đặc biệt là việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và xây dựng các mô hình thôn bản, tổ dân phố số tại 34 tỉnh, thành. Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Thanh đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hoạt động "Tháng nghe dân nói", "Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư", "Bữa cơm đại đoàn kết", đồng thời chăm lo hơn nữa cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Bà Thanh cũng đề nghị nghiên cứu thực hiện các hội nghị chuyên sâu của Đoàn Chủ tịch về những vấn đề nổi cộm trong xã hội nhằm góp phần định hướng dư luận, giải quyết bức xúc.

Sau khi lắng nghe 13 ý kiến phát biểu, bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết các ý kiến tại hội nghị đã phản ánh sát thực tiễn từ cơ sở, giúp Ban Thường trực tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để các nội dung được triển khai linh hoạt, phù hợp hơn. Bà Nga khẳng định Ban Thường trực sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản sau hội nghị, góp phần đổi mới hoạt động của MTTQ VN trong tình hình mới.