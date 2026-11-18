Lê Giang Patrik quá xuất sắc giúp CLB CA TP.HCM đánh bại Buriram United 1-0 ảnh: CLB CA TP.HCM

Lê Giang Patrik vẫn quá vững vàng trong khung thành

Tối 18.11, Lê Giang Patrik đã thể hiện phong độ xuất sắc, có nhiều pha cứu nguy đẳng cấp giúp CLB CA TP.HCM giữ sạch mành lưới trước nhà ĐKVĐ Shopee Cup là Buriram United, trước khi đánh bại đội bóng Thái Lan nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Quốc Cường.

Lê Giang Patrik chia sẻ khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: "Trong tất cả các trận đấu, tôi đều ra sân với lòng nhiệt huyết. Trận đấu nào đối với tôi cũng vậy, dù là chơi cho CLB hay đội tuyển Việt Nam.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng thành công có được một phần là nhờ HLV và tất cả cầu thủ đã đồng lòng với nhau. Buriram United là đội bóng lớn, nhưng sắp tới tôi muốn đối đầu với nhiều CLB lớn hơn nữa".

Quốc Cường đã ghi bàn cho CLB CA TP.HCM sau khi ra mắt đội tuyển Việt Nam ảnh: CLB CA TP.HCM

Đặc biệt, Lê Giang Patrik khen ngợi nỗ lực phát triển của Quốc Cường: "Tôi và Quốc Cường đã tập cùng nhau 3 năm ở CLB này. Tôi thấy sự phát triển của Quốc Cường không chỉ trên sân mà còn ở nỗ lực hằng ngày, như một người đàn ông.

Hôm nay, Quốc Cường đã chơi rất tốt và chứng tỏ mình cầu thủ quan trọng của CLB CA TP.HCM. Tôi rất vui khi đội bóng của chúng tôi đang chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng ngày hôm nay.

Tôi không biết kết quả Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sẽ như thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt cho CLB CA TP.HCM. Nếu có cơ hội đạt được danh hiệu, tôi sẽ rất vui. Nhưng quan trọng nhất là thành công của đội bóng. Đã 4 năm rồi tôi ở Việt Nam và tôi muốn tạo ra lịch sử".