Lê Phương nhớ thời chỉ biết học, không dám nhận phim vì... mục tiêu săn học bổng Ảnh: BTC

Ngày 27.11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 32, năm 2026, dành cho lĩnh vực điện ảnh, với chủ đề "Điện ảnh và khán giả hôm nay - từ câu chuyện trên màn ảnh đến tình cảm của công chúng".

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời giao lưu như NSƯT Lê Thiện, NSND Kim Xuân, đạo diễn Phương Điền, NSƯT Hạnh Thúy, đạo diễn Nhật Trung, đạo diễn Mai Thế Hiệp, diễn viên Lê Phương, Lê Vân, Đoàn Thế Vinh và Tín Nguyễn...

Lê Phương thấy may mắn khi nghệ thuật có thể nuôi sống bản thân

Đông đảo nghệ sĩ tham gia giao lưu tại chương trình Ảnh: BTC

Diễn viên Lê Phương từng theo học khóa 2003 - 2006 tại Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Đây cũng là khoảng thời gian cô học tập cùng nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật như Khương Ngọc, Lương Thế Thành, Tăng Bảo Quyên và Quý Bình... Nhắc về những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, nữ diễn viên dành sự trân trọng cho thầy Trần Đức Hải, người đã dìu dắt, giúp cô có nền tảng để theo đuổi nghề diễn một cách nghiêm túc.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Lê Phương cho biết cô may mắn được đào tạo chính quy, đồng thời nhận được sự tin tưởng và dìu dắt của các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Những điều đó giúp cô từng bước trưởng thành, có thể sống với nghề một cách tử tế và xem nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là công việc nuôi sống bản thân.

Chia sẻ về giải Mai Vàng, Lê Phương cho biết cô từng nhiều lần được đề cử. Đáng nhớ nhất là năm 2018, khi nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Cô được chú ý với vai Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ và vai Kiều Nguyệt Nga trong vở Tiên Nga của đạo diễn Thành Lộc.

Ở giải Mai Vàng lần thứ 32, Lê Phương có tên trong danh sách đề cử ở lĩnh vực điện ảnh với hai bộ phim Cuộc chiến hạ lưu và Bóng ma hạnh phúc Ảnh: BTC

Thời điểm ấy, Lê Phương thừa nhận cô từng rất kỳ vọng sẽ chiến thắng ở cả hai hạng mục, nhưng kết quả cuối cùng chưa được như mong đợi. Dẫu vậy, nữ diễn viên không xem đó là điều đáng thất vọng mà coi những lần được đề cử là động lực để tiếp tục nỗ lực.

Theo Lê Phương, Mai Vàng là giải thưởng uy tín, có sự đồng hành và bình chọn của khán giả. Vì thế, mỗi lần được đề cử hay ghi nhận đều tiếp thêm cho cô động lực, đồng thời thôi thúc bản thân không ngừng trăn trở, nỗ lực và làm nghề nghiêm túc hơn.

Tại mùa giải Mai Vàng lần thứ 32, Lê Phương tiếp tục có tên trong danh sách đề cử ở lĩnh vực điện ảnh với hai bộ phim Cuộc chiến hạ lưu và Bóng ma hạnh phúc. Ở lĩnh vực sân khấu, cô được đề cử với vai Giáng Hương trong vở diễn cùng tên. Với nữ diễn viên, những dấu mốc này là niềm vinh dự, đồng thời gợi nhắc về hành trình học tập, rèn luyện và lao động nghệ thuật đã qua.

Đặc biệt, khi trở lại ngôi trường cũ, Lê Phương xúc động nhớ về những năm tháng từng nỗ lực học tập để giành học bổng. Cô kể: "Thời còn đi học, tôi luôn đặt mục tiêu phải cố gắng giành học bổng để có thêm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Khi đó, khoản học bổng nhà trường trao tặng là số tiền rất lớn đối với tôi, thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền ba mẹ chu cấp hằng tháng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học tập và không dám đi đóng phim hay nhận show bên ngoài. Suốt 3 năm học, tôi gần như chỉ tập trung vào việc học, không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác".

Theo Lê Phương, thời điểm ấy, do trường đang sửa chữa, cô và các bạn phải học nhờ tại một trung tâm văn hóa. So với điều kiện học tập khang trang của sinh viên hiện nay, sự thay đổi của nhà trường khiến nữ diễn viên không khỏi xúc động. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô cảm thấy may mắn vì được đào tạo bài bản, nuôi dưỡng tình yêu nghề và có nền tảng để theo đuổi công việc mình yêu thích.

NSƯT Lê Thiện, diễn viên Lê Phương, Lê Vân, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm làm nghề với các thế hệ sinh viên sân khấu Ảnh: BTC

Từ trải nghiệm của bản thân, Lê Phương mong muốn truyền đến các thế hệ sinh viên niềm tin và sự kiên trì trên hành trình theo đuổi nghề. Theo cô, người trẻ trước hết cần nghiêm túc trau dồi nền tảng chuyên môn trong môi trường học đường. Khi bước vào nghề, bên cạnh năng lực, đạo đức nghề nghiệp cũng là yếu tố quan trọng, thể hiện từ những điều cơ bản như đúng giờ, nghiêm túc, có trách nhiệm và giữ kỷ luật trong công việc.

Nữ diễn viên 8X cũng nhấn mạnh người làm nghệ thuật cần nuôi dưỡng tình yêu nghề, giữ ngọn lửa đam mê nhưng đồng thời phải tỉnh táo trước những lời khen chê từ khán giả và cộng đồng mạng. Bởi sự nổi tiếng và ánh hào quang đôi khi có thể khiến người nghệ sĩ thay đổi cách nhìn nhận về bản thân. Điều quan trọng là phải giữ vững những giá trị cốt lõi, không để sự tung hô chi phối nhân cách và cách ứng xử với nghề.