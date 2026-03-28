Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lebanon lo sợ bị Israel chiếm đóng bằng kế hoạch ‘vùng đệm’
Video Thế giới

Lebanon lo sợ bị Israel chiếm đóng bằng kế hoạch ‘vùng đệm’

La Vi
La Vi
28/03/2026 18:30 GMT+7

Kế hoạch của Israel nhằm chiếm một phần lãnh thổ phía nam Lebanon để tạo ra ‘vùng đệm’ chống lại phiến quân Hezbollah đang làm dấy lên nỗi lo ngại trong người dân về sự chiếm đóng quân sự của Israel.

Israel tuyên bố đang chiếm một phần lãnh thổ phía nam Lebanon để tạo “vùng đệm” chống lại lực lượng Hezbollah. Điều này đang gây lo ngại cho nhiều người dân Lebanon từng nếm trải các đợt chiếm đóng trước đây của Israel.

Vậy kế hoạch của Israel là gì?

Israel đang chiếm khu vực nào?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 24.3 cho biết quân đội Israel sẽ chiếm đóng vùng đất phía nam Lebanon lên đến sông Litani: cách biên giới phía bắc của Israel khoảng 32 km. Khu vực này chiếm gần một phần mười diện tích Lebanon.

Đầu tháng 3, Israel bắt đầu ra lệnh cho tất cả cư dân ở đây phải sơ tán. Động thái này diễn ra sau khi Hezbollah bắn rocket vào Israel, trong bối cảnh Mỹ và Israel mở cuộc chiến nhằm vào Iran. Kể từ đó, lực lượng Israel đã thiết lập các vị trí quân sự trong khu vực, phá hủy cầu đường và san phẳng nhà cửa ở các ngôi làng đã sơ tán.

Kế hoạch ‘vùng đệm’ của Israel tại Lebanon làm dấy lên nỗi sợ bị chiếm đóng - Ảnh 1.

Một người dân địa phương nhìn ngôi nhà bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của Israel, tại Saksakiyeh (miền nam Lebanon), ngày 28.3.2026

ẢNH: REUTERS

Tại sao Israel muốn chiếm đóng khu vực này?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội của họ “chỉ đơn giản là tạo ra một vùng đệm lớn hơn” nhằm đẩy mối đe dọa từ rocket của Hezbollah ra xa khỏi các thị trấn của Israel.

Israel đã sử dụng chiến thuật tương tự ở Gaza và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết kế hoạch của họ ở Lebanon dựa trên “mô hình Rafah và Beit Hanoun”. Đây là những thị trấn ở Gaza mà lực lượng Israel gần như đã phá hủy hoàn toàn, cùng với các dải đất dọc biên giới của vùng lãnh thổ này để tạo ra một khu vực được cho là nhằm bảo vệ những người Israel sống gần đó.

Trong suốt tháng 3, Hezbollah đã phóng rocket từ cả phía bắc và phía nam sông Litani của Lebanon, gây thương vong và thiệt hại ở miền bắc Israel.

Người dân Lebanon lo ngại điều gì?

Đối với nhiều người Lebanon, ký ức về các đợt chiếm đóng trước đây của Israel khiến họ lo lắng. Israel đã tiến vào miền nam Lebanon trong một chiến dịch đẫm máu năm 1978 nhằm vào các tay súng Palestine. Và một lần nữa vào những năm 1980, Israel tiến sâu đến tận thủ đô Beirut.

Israel đã chiếm đóng một phần miền nam Lebanon trong 22 năm, cho đến khi Hezbollah đẩy lực lượng này ra vào năm 2000. Các cuộc xung đột khác đã bùng phát kể từ đó - như vào năm 2006. Và năm 2023, khi Hezbollah nổ súng vào Israel một ngày sau cuộc tấn công chết chóc ngày 7.10 do Hamas dẫn đầu tại Israel, làm châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.

Hezbollah nói gì?

Hezbollah tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đóng miền nam, gọi đây là “mối đe dọa sinh tồn” đối với Lebanon.

Các tay súng của lực lượng này đã đụng độ với quân đội Israel ở miền nam Lebanon, trong khi máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom dữ dội xuống miền nam, miền đông và thủ đô Beirut.

Các quan chức Lebanon cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận