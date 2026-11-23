Ẩn ý qua những câu thơ tình

Chị Nguyễn Thị Minh Thơ kể: "Mình biết rằng, yêu một chàng thanh niên kém may mắn, cả gia đình, bạn bè sẽ không ai chấp nhận. Những ngày đầu tiên yêu anh ấy, tôi không dám kể với ai, vì sợ những lời dèm pha, lẫn ngăn cấm".

Anh Nguyễn Ngọc Lâm trước khi gặp tai nạn ẢNH: KHÁNH LINH

Chồng chị Thơ - anh Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Năm 2004, khi còn là sinh viên năm nhất ngành sư phạm, anh gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tình yêu của cô gái miền Tây với chàng trai Thanh Hóa như “cổ tích giữa đời thường” ẢNH: KHÁNH LINH

"Lúc tôi bị tai nạn giao thông là gần nửa đêm. Té xuống mép đường không ai thấy. Tôi bị gãy dập nát các đốt sống cổ. Người chú ruột đi tìm, thấy tôi như vậy, chú sốt ruột ôm thốc tôi lên, khiến mảnh xương gãy vỡ dập đâm sâu vào tủy", anh Lâm kể lại.

Vào TP.HCM điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ở phòng chăm sóc đặc biệt, "mỗi sáng mở mắt thấy tán cây ngoài cửa sổ là mừng vì mình còn thở, còn sống. Trong phòng tôi nằm, tiếng máy tít tít báo tử diễn ra mỗi đêm, từng người bệnh ra đi", anh Lâm hồi tưởng. Suốt 2 tháng trời được các bác sĩ tận tình điều trị, anh mới qua cơn nguy kịch. Kết quả là anh Lâm bị liệt toàn thân từ ngực trở xuống, mất 97% sức khỏe, mọi sinh hoạt phải trông cậy hoàn toàn vào người khác.

Không đầu hàng số phận, năm 2006, anh Lâm xin vào ở và dạy học ở Làng May Mắn - nơi nuôi dạy trẻ chuyên biệt ở phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM. Bàn tay co quắp, anh tập buộc chiếc muỗng vào cổ tay để gõ từng chữ không dấu trên chiếc điện thoại "cùi bắp", rồi chuyển sang bàn phím vi tính. Anh trút mọi tâm tư, trăn trở về quê hương, mẹ cha lên trang Facebook cá nhân.

Ảnh cưới của anh Lâm - chị Thơ được treo trong căn phòng nhỏ của anh chị tại Làng May Mắn ẢNH: KHÁNH LINH

Cô gái miền Tây - Nguyễn Thị Minh Thơ vô tình đọc được những vần thơ ấy. Sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn xa xứ đã trở thành sợi dây gắn kết kỳ diệu. Nhận ra hoàn cảnh nghiệt ngã của người mình thương, chị Thơ đã nhắn nhủ bằng những vần thơ: "Chắc người ta bảo em khờ/Yêu anh chi gã yêu thơ tật nguyền/Không danh phận chẳng bạc tiền".

Cảm động trước tấm chân tình, Lâm giãi bày lòng mình: "Ngỡ là một giấc chiêm bao/Em như cô Tấm bước vào đời anh…/Đời anh khuyết tật tha hương/Nếu em thiện chí thì thương thật lòng/Anh đây mơ ước làm chồng/ Suốt đời chung thủy nguyện không đổi dời".

Cô gái miền Tây lén gia đình kết hôn với anh chàng liệt tứ chi

Họ đến với nhau từ thơ ca, không nói thẳng, mà gửi tâm tình, ý nguyện vào trong đó.

Khi biết Thơ đem lòng yêu chàng trai ngồi xe lăn, bạn bè ra sức can ngăn, người đời buông lời cay nghiệt. Nhiều người bảo chị dại dột, khùng điên, thậm chí vu cho việc tình yêu này chỉ là sự "diễn xuất làm màu" để gây sự chú ý. Nhưng với Thơ, tình yêu không có chỗ cho sự toan tính: "Tôi đã quyết định thì đi đến cùng, hoạn nạn mới thấu chân tình".

Chị Thơ đồng hành, chăm lo cho anh Lâm suốt hơn chục năm qua ẢNH: KHÁNH LINH

Đến năm 2016, trước nguy cơ anh Lâm phải chuyển lên trung tâm khác tại Đắk Nông để được nuôi dưỡng và chăm sóc, chị Thơ đã có một quyết định liều lĩnh - lén về quê (Bến Tre cũ), mượn sổ hộ khẩu của mẹ với lý do làm hồ sơ xin việc để trích lục giấy chứng nhận độc thân. Do giấy tờ bị ghi sai họ tên, Thơ phải thấp thỏm đi về quê thêm một lần nữa để làm lại. Khi cầm được tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, cả hai nhìn nhau vừa mừng vừa rưng rưng nước mắt.

Họ âm thầm sống và lao động cật lực suốt 5 năm để chứng minh tình cảm. Cả hai tích cóp lo trả nợ thuốc men cho anh Lâm, rồi dành dụm phụ tiền sửa sang lại ngôi nhà của mẹ Thơ ở dưới quê. Năm 2018, khi thấy các con đã cùng nhau bước qua chừng ấy thử thách bằng tất cả sự chín chắn, người mẹ già mới yên lòng gật đầu tác hợp. Đám cưới giản dị diễn ra. Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng cũng được gia đình chấp thuận.

Anh Lâm tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ, có một người con gái khỏe mạnh đến, yêu thương, chăm sóc và thành duyên chồng vợ với mình. Nó như một giấc mơ vậy".

Đi trên đôi chân của vợ

Suốt hơn 12 năm bên nhau, chị Thơ trở thành đôi chân, thành người y tá, kỹ thuật viên tập vật lý trị liệu đảm trách 99% sinh hoạt hằng ngày của chồng. Chị học cách ẵm bế đúng tư thế để bảo vệ cột sống, cách xử lý vết loét, thông rửa đờm nhớt, vết thương...

“Tài sản lớn nhất đời tôi là vợ. Cuộc đời tôi trải qua nhiều đau đớn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình bất hạnh, bởi tôi đã gặp được một người phụ nữ có tấm lòng hy sinh cao cả đến vậy”, anh Lâm nói ẢNH: KHÁNH LINH

Có những năm tháng gian khó tột cùng khi anh Lâm đau ốm, chiếc xe ba bánh bị hỏng, tiền bạc cạn kiệt, chị Thơ từng nén nước mắt bằng những vần thơ:

"Tôi đã khóc nhưng trong lòng tự nhủ/Nước mắt này sẽ cuốn hết buồn đau/Rồi mai đây hạnh phúc sẽ ngọt ngào/Chúng ta lại yêu nhau nhiều hơn nữa".

Thương chồng, người phụ nữ nhỏ nhắn ngoài 40 ký ấy từng mượn xe đạp, vượt hàng chục cây số từ Bình Tân lên tận chợ đầu mối An Sương, Bình Điền lấy từng quả chôm chôm, trái vải… mang đi bán hàng rong.

Cảm động nhất là hình ảnh tại Nhà văn hóa Thanh Niên hay những buổi ghi hình cho các chương trình truyền hình, khi các thanh niên khỏe mạnh còn ái ngại việc khiêng vác, thì một mình chị Thơ đã gồng mình ẵm trọn người chồng nặng ngang sức mình, thoăn thoắt bước qua 24 bậc cầu thang dốc đứng.

Hiện tại, tổ ấm nhỏ của họ vẫn trọn vẹn sự bình yên. Anh Lâm gắn bó với công việc dạy học tình nguyện cho trẻ em nghèo mồ côi suốt 11 năm qua, đồng thời bán thêm một số sản phẩm sạch trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng anh chị cùng ăn chay trường suốt 5 năm qua. Chị Thơ vừa chăm chồng, vừa đón người mẹ già 90 tuổi lên phụng dưỡng.

"Tài sản lớn nhất đời tôi là vợ. Cuộc đời tôi trải qua nhiều đau đớn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình bất hạnh, bởi tôi đã gặp được một người phụ nữ có tấm lòng hy sinh cao cả đến vậy", thầy giáo xe lăn xúc động khép lại câu chuyện.