Trái tim trọn vẹn giữa đời thường

Giữa dòng xe ấy, tôi hay đứng lại nhìn theo một chiếc xe lăn điện chạy chậm sát mép đường, gắn cái mái che tự chế bằng khung sắt bọc tấm nhựa mỏng.

Người ngồi trên xe là Vũ Tuấn Anh, 29 tuổi. Bại não bẩm sinh làm đôi chân em không lành lặn, gập lại trên thanh để chân. Em đeo cặp kính cận dày cộp, khuôn mặt hiền lành, nụ cười mang nét trầm lắng của một người mang trong mình nghị lực bền bỉ.

Người bán vé số không rao

Túi vải đựng tiền lẻ đeo trước ngực em, xấp vé số cùng mấy chiếc móc khóa nhỏ xinh kẹp ngay ngắn cạnh cần gạt điều khiển. Phố núi quen tiếng rao lanh lảnh của người bán vé số, quen cả những chiếc loa pin rè rè len vào từng ngõ hẻm. Từ chiếc xe của em thì chưa bao giờ có tiếng rao nào cất lên. Chứng bại não làm em nói rất khó, mỗi chữ phải gắng lắm mới tròn. Em điều khiển xe lăn qua từng ngả đường, góc phố, khi tấp vào một khoảng vỉa hè râm mát, lúc dừng chân bên góc quán quen, kiên nhẫn đợi người mua ghé lại.

Mỗi lần tôi ghé mua vài tờ, em lại nở nụ cười hiền. Đôi bàn tay co cứng ráng rút từng tờ vé, đưa bằng cả hai tay, nhận tiền xong thì cúi đầu cảm ơn, rất khẽ.

Có trưa nắng gắt, thấy lưng áo em ướt đẫm mồ hôi, tôi đưa dư mấy ngàn lẻ bảo em cứ giữ lấy. Nhưng em không nhận. Em gạt cần xe đuổi theo một quãng, trả lại tận tay tôi.

Chuyện chỉ diễn ra trong chừng nửa phút. Vậy mà từ hôm đó, mỗi lần thấy chiếc xe lăn ấy ở đầu đường, tôi lại nhớ đến mấy ngàn đồng lẻ bị đẩy trả về. Càng trò chuyện, tôi càng trân trọng tấm lòng nhân hậu của chàng trai ấy. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, Tuấn Anh bảo trước đây mỗi khi bán dư dả một chút, em vẫn thường dành vài ba chục ngàn tiền lời để biếu các cụ già nghèo khó, neo đơn hơn mình.

Chàng trai trên chiếc xe lăn điện quen thuộc, ngược xuôi mưu sinh qua các góc phố Buôn Ma Thuột ẢNH: TGCC

Nốt lặng nơi căn phòng trọ

Trò chuyện rồi theo chân em về con hẻm nhỏ, tôi mới thấy hết vẻ đẹp kiêu hãnh phía sau nét mặt trầm lắng ấy. Căn phòng trọ nhỏ nhắn đơn sơ là chốn đi về ấm áp, gói ghém niềm vui đạm bạc của em cùng người bà ngoại - cụ Đinh Thị Mai, năm nay đã 75 tuổi.

Tuấn Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới tròn một tháng tuổi. Lại thêm chứng bại não khiến đôi chân không thể tự đứng dậy, xuất phát điểm không được đến trường hay dạy dỗ đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa, một tay bà ngoại dắt díu đứa cháu tật nguyền dời quê lên Buôn Ma Thuột thuê trọ mưu sinh. Giờ đây khi tuổi đã cao, bà chỉ quanh quẩn ở nhà đun ấm nước, canh nồi cơm đạm bạc chờ cháu về. Chiều nào cũng vậy, nghe tiếng xe lách cách ngoài đầu ngõ, bà lại ra tận mép cửa đón, lấy vạt áo cũ lau vội mồ hôi trên trán cháu. Mọi nhịp sống bình yên của hai bà cháu đều trông cậy vào xấp vé số trên tay Tuấn Anh và chiếc xe lăn đã gắn bó nhiều năm.

Những buổi chiều Buôn Ma Thuột đổ mưa giông bất chợt, gió tạt rách cả mép bạt che, em ướt sũng nhưng hai tay vẫn ôm chặt bọc nilon gói xấp vé số trước ngực. Nhọc nhằn dồn lên đôi vai, nhưng em chưa từng mở lời than thở. Em đối đãi với cuộc đời bằng sự nhẫn nại và một trái tim đầy ắp tình thương.

Ngày công gửi về nơi rốn lũ

Thế rồi, câu chuyện khiến người dân phố núi nghẹn lòng lại diễn ra vào một buổi chiều khi những chuyến xe 0 đồng hướng về đồng bào vùng bão lũ miền Bắc lăn bánh.

Hôm ấy, tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, không khí hối hả với những chuyến xe tải nổ máy chờ bốc hàng. Giữa dòng người bốc vác nhộn nhịp, chiếc xe lăn điện quen thuộc từ từ rẽ vào cổng.

Chiếc xe dừng lại ở một góc hiên, đặt ngay ngắn trên đùi em, che chắn cẩn thận trên đôi chân không lành lặn, là lốc nước suối và một thùng mì tôm. Tuấn Anh ngồi yên lặng, hai tay ôm giữ thùng hàng, ngước mắt nhìn dòng người khuân vác với ánh mắt đầy trân trọng.

Thấy bạn tình nguyện viên bước lại gần, em mới ngập ngừng chỉ tay vào phần quà trên đùi, cất giọng khó nhọc, đứt quãng: "Anh chị ơi,… cho em gửi lốc nước với thùng mì này cho bà con ngoài vùng lũ với ạ!".

Bạn tình nguyện viên đỡ lấy thùng hàng, nhìn xấp vé số kẹp bên hông xe của em vẫn còn dày cộm, chợt nhận ra số tiền mua quà không chỉ là tiền lời của một ngày phơi nắng, mà em đã dùng lấn sang cả số tiền vốn gốc lẽ ra phải giữ lại để lấy vé số ngày mai. Thương cảm trước tấm lòng của em, tình nguyện viên xúc động ngậm ngùi định từ chối nhận thêm để em giữ lại vốn làm ăn.

Tuấn Anh cúi mặt xuống đôi bàn tay gầy gò đang mân mê cần gạt xe, nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay em bán được 100 tờ vé số, em muốn lấy hết tiền công và cả ít vốn để mua mì và nước gửi ra ngoài đó... Mấy bữa nay xem ti vi thấy đồng bào ngập lụt, đói rét khổ quá... Em ở đây dẫu khó khăn nhưng ngày mai vẫn còn xoay xở được...".

Cả góc sân như chùng xuống. Mấy người lớn đang bốc vác gần đó bỗng khựng lại, có người vội quay mặt đi giấu giọt nước mắt chực trào.

Với nhiều người, tiền lời từ việc bán vé số chỉ là một bữa sáng nhỏ. Nhưng với hai bà cháu nơi xóm trọ nghèo, đó là mồ hôi của cả ngày phơi mình giữa nắng gió, là sinh kế cho ngày mai. Em đem số tiền ít ỏi ấy mua đồ ăn nước uống, mang đến gửi cho những người ở phương xa chưa từng gặp mặt. Nam Bắc một nhà, tình cảm đồng bào trong cơn hoạn nạn thật ấm lòng. Đứng trước chiếc xe lăn của em chiều hôm ấy, tất cả đều lặng đi trước sự sẻ chia của một tâm hồn lớn đang dang rộng tay chở che cho những mảnh đời ngặt nghèo hơn.

Chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay ôm trọn lốc nước suối và thùng mì tôm trích từ tiền công bán vé số gửi tặng đồng bào vùng lũ ẢNH: TGCC

Sự tử tế bình dị

Nước suối và thùng mì được chuyền tay nhau đưa lên xe tải. Tuấn Anh gật đầu chào mọi người rồi gạt cần xe lăn quay đầu, chầm chậm nhập vào dòng người trên phố. Tôi nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần sau rặng cây.

Từ hôm ấy, mỗi lần gặp em ở ngã sáu, tôi vẫn mua vài tờ vé số, và không còn đưa dư tiền lẻ nữa. Tôi hiểu rằng phẩm chất đáng quý ấy cần được đón nhận bằng một sự trân trọng trọn vẹn và sâu sắc nhất.

Thật ấm áp làm sao khi sau hành động ấy, câu chuyện của Tuấn Anh đã lan tỏa khắp phố núi. Nhiều tấm lòng hảo tâm và bà con xung quanh khi biết chuyện đã tìm đến căn phòng trọ nhỏ trên đường Bạch Đằng để sẻ chia, giúp đỡ hai bà cháu giảm bớt phần nào gánh nặng lo toan.

Nhiều người vẫn nghĩ làm thiện nguyện phải là điều gì đó thật lớn lao, giàu có. Nhưng chàng trai bại não mồ côi trên chiếc xe lăn ấy đã chứng minh điều ngược lại: Sự tử tế đôi khi chỉ đơn giản là biết sẻ chia từ chính những gì mình chắt chiu được. Đôi chân em chẳng thể tự bước đi, tiếng nói chẳng thể tròn câu rõ chữ, nhưng trái tim đong đầy yêu thương ấy đã thắp sáng niềm tin về vẻ đẹp bình dị mà cao quý của lòng nhân ái, của tình người luôn hiện hữu giữa đời thường.