Tấm lòng nhân ái của vị trụ trì chùa Long Sơn

Tại hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo và dân vận khéo năm 2026 của xã Thanh Bình, ông Lê Hoàng Phú (thế danh của đại đức Thích Minh Phước) được Hội đồng Thi đua - khen thưởng xã tuyên dương và chọn báo cáo tham luận tại hội nghị. Đây là một trong những ghi nhận đối với những hoạt động cộng đồng mà thầy đã thực hiện trong nhiều năm.

Đại đức Thích Minh Phước sinh năm 1975, quê huyện Chợ Mới, An Giang, hiện là trụ trì chùa Long Sơn. Bên cạnh hoạt động Phật sự, thầy dành thời gian vận động các tổ chức, cá nhân và phật tử đóng góp nguồn lực để hỗ trợ những hộ nghèo, người neo đơn, người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tùy theo nhu cầu thực tế, từ hỗ trợ nhà ở, phương tiện sinh kế đến chăm lo học tập và chăm sóc sức khỏe.

Kết nối nguồn lực giúp người khó khăn

Trong giai đoạn 2016 - 2021, đại đức Thích Minh Phước vận động hơn 2,15 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, thầy vận động xây tặng 12 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, người neo đơn với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; trao 1.590 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho người khó khăn, người khuyết tật trong và ngoài xã Tân Phú, với tổng giá trị 622 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ học sinh cũng được duy trì qua việc trao 25 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 2.500 phần quà trung thu cho trẻ em. Ngoài ra, thầy còn vận động kinh phí thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại ấp Tân Thuận B với chi phí hơn 10 triệu đồng, cùng các công trình phúc lợi khác tại địa phương với tổng kinh phí hơn 155 triệu đồng.

Đại đức Thích Minh Phước tặng cơm, bún bì chay cho người khó khăn ẢNH: TGCC

Một trong những trường hợp được thầy hỗ trợ là em Nguyễn Minh Nhí (sinh năm 2005, ở xã Thanh Bình). Nhí mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống bằng nghề chăn vịt thuê. Sau một vụ tai nạn giao thông, em cần kinh phí phẫu thuật nhưng hoàn cảnh gia đình không có khả năng xoay xở. Biết được tình cảnh của em, đại đức Thích Minh Phước đã đến tận nhà thăm hỏi, vận động và trao 33,5 triệu đồng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

Không chỉ tập trung vào những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, thầy còn vận động chăm lo cho học sinh nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật thông qua các chương trình tặng xe đạp, học bổng, quà và thẻ bảo hiểm y tế. Theo thầy, việc giúp đỡ cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể, để nguồn hỗ trợ đến đúng người và góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt.

Riêng trong năm 2026, thầy đã vận động 452 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phong trào khuyến học, tháng cao điểm vì người nghèo, ngày vì cộng đồng và những chương trình hỗ trợ khác tại địa phương.

Gắn hoạt động thiện nguyện với bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đại đức Thích Minh Phước còn vận động phật tử tham gia những hoạt động hướng đến cộng đồng và môi trường. Năm 2020, vào mỗi thứ hai đầu tuần, thầy cùng phật tử chùa Long Sơn tổ chức phát hàng trăm suất bún chay miễn phí cho học sinh và người lao động nghèo ở khu vực thị trấn Thanh Bình và xã Tân Phú.

Hoạt động này hướng đến việc chia sẻ một phần chi phí sinh hoạt với những người còn khó khăn. Việc chuẩn bị và trao các suất ăn được thực hiện với sự tham gia của phật tử, nhà hảo tâm.

Hằng năm, thầy cũng vận động các phật tử và nhà hảo tâm tổ chức từ 1 - 3 đợt thả cá về sông Tiền. Hoạt động được thực hiện với mục đích góp phần tái tạo nguồn thủy sản và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra, thầy thành lập CLB Phật tử chùa Long Sơn với 45 thành viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, hợp vệ sinh và an toàn.

Đại đức Thích Minh Phước cùng nhà hảo tâm và các phật tử phóng sinh cá về sông Tiền ẢNH: TGCC

Những hoạt động này cho thấy phạm vi hỗ trợ của nhà chùa không chỉ dừng ở việc trao tặng vật chất mà còn hướng đến sự tham gia của người dân trong các công việc chung tại địa phương.

Với đại đức Thích Minh Phước, việc vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ người khó khăn cũng là một cách thực hành tinh thần sẻ chia theo giáo lý nhà Phật. Thay vì chỉ hỗ trợ bằng những khoản đóng góp riêng lẻ, thầy kết nối thêm các nhà hảo tâm, phật tử để duy trì nhiều chương trình, qua đó mở rộng đối tượng được giúp đỡ.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại đức Thích Minh Phước nhiều năm liền được Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình tặng giấy khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thầy cũng được chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tại xã Thanh Bình, những căn nhà tình thương, suất học bổng, phần quà hay khoản hỗ trợ chữa bệnh là những kết quả cụ thể từ quá trình vận động và kết nối nguồn lực của thầy cùng các nhà hảo tâm. Qua đó, những người gặp khó khăn có thêm điều kiện vượt qua trở ngại trong cuộc sống, còn các hoạt động thiện nguyện tiếp tục trở thành cầu nối giữa nhà chùa với cộng đồng.







