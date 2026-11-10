Lời cảm ơn giữa góc phố

Điều khiến người ta nhớ mãi không phải là những quả mận được bày bán, mà là cách em đối đãi với mọi người. Dù khách mua hàng hay lắc đầu từ chối, cậu bé vẫn lễ phép cúi đầu, nở nụ cười và nói: "Con cảm ơn". Sau giờ tan học, em lại trở về bên mẹ, phụ giúp công việc buôn bán, tranh thủ từng khoảng thời gian để mở sách học bài.

Cậu bé nở nụ cười trong trẻo bên túi mận giữa ngã tư

Người mẹ miệt mài bên gánh hàng rong và chiếc cân nhỏ trên vỉa hè sau cơn mưa lớn, chắt chiu từng ngày mưu sinh vất vả

Cậu bé miệt mài đèn sách bên vỉa hè, nuôi dưỡng hoài bão

Cậu bé lễ phép cúi đầu cảm ơn người đi đường, dẫu khách mua hay không

Từng cái cúi đầu, nụ cười trong trẻo và những trang sách bên góc đường - hình ảnh ấy gợi nhắc rằng nghịch cảnh có thể lấy đi phần nào sự vô tư của tuổi thơ, nhưng không thể dập tắt những điều tốt đẹp trong tâm hồn một đứa trẻ.

Hai mẹ con ngồi bên góc phố, làm điểm tựa tinh thần cho nhau

Nụ cười rạng rỡ, đong đầy yêu thương của người mẹ giữa chốn mưu sinh

Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là món hàng đã mua, mà là cách con người đối đãi với nhau bằng sự chân thành. Giữa phố thị vội vã, lời cảm ơn nhỏ bé ấy đủ khiến lòng người chậm lại, để nhận ra rằng lòng tử tế vẫn luôn hiện diện trong những điều bình dị nhất.