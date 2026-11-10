Lời cảm ơn giữa góc phố

Điều khiến người ta nhớ mãi không phải là những quả mận được bày bán, mà là cách em đối đãi với mọi người. Dù khách mua hàng hay lắc đầu từ chối, cậu bé vẫn lễ phép cúi đầu, nở nụ cười và nói: "Con cảm ơn". Sau giờ tan học, em lại trở về bên mẹ, phụ giúp công việc buôn bán, tranh thủ từng khoảng thời gian để mở sách học bài.
Từng cái cúi đầu, nụ cười trong trẻo và những trang sách bên góc đường - hình ảnh ấy gợi nhắc rằng nghịch cảnh có thể lấy đi phần nào sự vô tư của tuổi thơ, nhưng không thể dập tắt những điều tốt đẹp trong tâm hồn một đứa trẻ.
Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là món hàng đã mua, mà là cách con người đối đãi với nhau bằng sự chân thành. Giữa phố thị vội vã, lời cảm ơn nhỏ bé ấy đủ khiến lòng người chậm lại, để nhận ra rằng lòng tử tế vẫn luôn hiện diện trong những điều bình dị nhất.
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