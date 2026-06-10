Lên mạng khoe giàu để dụ dỗ người vượt biên 'việc nhẹ lương cao'

Ngày 10.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Lực (27 tuổi, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" quy định tại khoản 2, điều 349 bộ luật Hình sự.

Trần Văn Lực tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định năm 2021, Lực vượt biên trái phép sang Campuchia và làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng. Quá trình này, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân "Trần Văn Lực" để lôi kéo người sang Campuchia làm việc.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ năm 2021 - 2022, Lực đã lôi kéo, đưa, dẫn nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên tin, nghe theo những lời tuyên truyền của các đối tượng xấu hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" tại nước ngoài và tuyệt đối không tiếp tay cho các đối tượng thực hiện các hành vi rủ rê, lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép.

Khoản 2, điều 349 bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt tù từ 5 - 10 năm nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội 2 lần trở lên; đối với từ 5 - 10 người; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc tái phạm nguy hiểm.