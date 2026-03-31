'Lên sóng' giữa đại ngàn

Đ ẶC SẢN VÙNG CAO LÊN CHỢ MẠNG

Giữa không gian núi rừng trùng điệp của xã Trà Tập (TP.Đà Nẵng), hoạt động trao đổi, buôn bán sản vật nay đã có thêm một phiên bản mới: chợ livestream. Không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương, các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu đặc trưng của vùng cao giờ đây được giới thiệu trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, mở ra cơ hội tiếp cận hàng ngàn khách hàng ở khắp mọi miền.

Người trẻ trong trang phục truyền thống livestream bán hàng giúp người dân ẢNH: PHÚ THIỆN

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào tiêu thụ nông sản không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã trở thành nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với địa phương miền núi như Trà Tập, quá trình này gặp không ít rào cản: hạ tầng công nghệ còn hạn chế, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều, trong khi đầu ra sản phẩm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái.

Trước thực tế đó, Đoàn thanh niên xã Trà Tập đã chủ động tìm hướng đi mới. Những phiên livestream bán hàng được tổ chức vừa giúp tiêu thụ nông sản, vừa tạo bước đệm giúp người dân từng bước làm quen với thương mại điện tử. Trong các phiên livestream, người xem dễ dàng bắt gặp hình ảnh các đoàn viên đứng giữa gian hàng, cầm những sản vật đặc trưng của địa phương, phía sau là núi rừng xanh thẳm. Từ sâm Ngọc Linh quý hiếm, chè dây cho đến gạo đỏ, bí đỏ, rau rừng… tất cả đều được giới thiệu một cách chân thực, mộc mạc.

Không sử dụng kịch bản cầu kỳ hay kỹ xảo phức tạp, chính sự giản dị và chân thành lại trở thành "chìa khóa" tạo nên sức hút. Những câu chuyện về quá trình trồng trọt, thu hái, những khó khăn của bà con vùng cao hay công dụng của từng loại dược liệu được chia sẻ tự nhiên, gần gũi. Người xem mua sản phẩm và cảm nhận trọn vẹn giá trị văn hóa, con người phía sau mỗi món hàng.

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên, đoàn viên Chi đoàn Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp, cho biết ban đầu các bạn rất bỡ ngỡ khi đứng trước camera; nhưng qua từng phiên livestream, mọi người dần tự tin hơn, biết cách nói chuyện, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hơn... "Điều quan trọng nhất mà các phiên livestream mang lại là ngoài doanh thu còn có sự thay đổi trong tư duy của người trẻ. Chúng tôi nhận ra rằng nếu biết tận dụng công nghệ, nông sản vùng cao hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường rộng lớn", chị nói.

Giới thiệu các sản phẩm trên phiên chợ livestream ẢNH: PHÚ THIỆN

M Ở LỐI CHO NÔNG SẢN VÙNG CAO

Trong nhiều năm qua, đầu ra luôn là nút thắt đối với sản xuất nông nghiệp ở các xã miền núi. Dù có nhiều sản phẩm chất lượng, mang bản sắc riêng, nhưng việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh. Sự xuất hiện của các phiên livestream đã góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn này. Bán hàng trực tuyến giúp mở rộng kênh tiêu thụ, rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Người mua có thể trực tiếp xem sản phẩm, nghe giới thiệu, đặt câu hỏi và nhận phản hồi ngay lập tức.

Anh Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn xã Trà Tập, cho biết Đoàn xã mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp cận với thương mại điện tử, từ đó đưa nông sản của địa phương đến với nhiều khách hàng hơn, cũng là cách để thanh niên làm quen với môi trường số, nâng cao kỹ năng và tự tin hơn. Điều đáng mừng là sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cả đoàn viên và người dân.

Trước đây, đồng bào vùng cao chủ yếu mang sản vật ra bán tại chợ hoặc cho thương lái, ít quan tâm đến bao bì, thương hiệu. Nhưng khi tham gia livestream, mọi người nhận ra rằng sản phẩm cần được đầu tư hơn để tạo niềm tin cho khách hàng. "Từ những phiên livestream ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay mô hình bán hàng trực tuyến tại xã Trà Tập đã dần đi vào ổn định và cho thấy hiệu quả rõ rệt", anh Thanh chia sẻ.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, đánh giá mô hình livestream bán hàng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. "Đây là cách làm sáng tạo, tận dụng được lợi thế của công nghệ để quảng bá sản phẩm địa phương, giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần thay đổi nhận thức, đưa bà con tiếp cận với phương thức kinh doanh hiện đại", ông Thực nói.

Ông Thực cho rằng nếu được duy trì thường xuyên, có sự đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn, mô hình này sẽ trở thành cầu nối bền vững, giúp các sản phẩm vùng cao tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng là động lực để thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Những phiên livestream giữa đại ngàn không chỉ là câu chuyện bán hàng. Đó là hành trình chuyển mình của một vùng đất, nơi người trẻ đang từng bước làm chủ công nghệ, thay đổi cách làm kinh tế và góp phần đưa nông sản địa phương bước ra thế giới.