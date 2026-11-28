Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 332. Theo lịch âm hôm nay 28.11 nhằm ngày 20 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 28.11 là ngày Bính Ngọ, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 28.11 là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Ngày 29.11 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 28.11.1990, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua hơn 3 thập kỷ với nhiều thay đổi trong tình hình thế giới và tại 2 châu lục Á - Âu, quan hệ Việt Nam - EU đã không ngừng phát triển, ngày càng sâu sắc và thực chất hơn, với dấu mốc lịch sử là việc hai bên thiết lập quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện vào năm 2012 và phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (Hiệp định PCA) vào năm 2016.

EU hiện là một trong những đối tác thương mại - đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN.

Ngày này năm xưa, ngày 28.11.2000 diễn ra lễ công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nằm cách trung tâm TP.HCM gần 40 km, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21.1.2000.

Đến nay, rừng ngập mặn Cần Giờ giữ vững vai trò là "lá phổi xanh" bảo vệ cho thành phố trọng điểm phía nam. Hiện đây cũng là một trong những khu rừng ngập mặn lớn nhất nước ta và là khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách với sự hoàn thiện về hệ thống cầu, đường bộ, kênh mương, lối đi trong rừng.