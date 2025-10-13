Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Hứa hẹn hấp dẫn

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/10/2025 06:25 GMT+7

Hôm nay (13.10) tại Ninh Bình diễn ra 2 trận bán kết còn lại của hạng mục nam, nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Ở ngày thi đấu hôm qua đã xác định được đội nữ VTV Bình Điền Long An và đội nam Biên Phòng giành vé vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. VTV Bình Điền Long An thắng Ngân hàng Công thương 3-1 ở bán kết còn Biên Phòng vượt qua LPBank Ninh Bình cũng với tỷ số tương tự. Cả VTV Bình Điền Long An và Biên Phòng đều khẳng định được sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 1.

Đội Binh chủng Thông tin hứa hẹn tạo nên trận bán kết hấp dẫn với LPBank Ninh Bình

ẢNH: CLB BCTT

Ở bán kết hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay, CLB LPBank Ninh Bình chạm trán Binh chủng Thông tin. LPBank Ninh Bình kết thúc vòng loại với vị trí hạng nhì còn Binh chủng Thông tin xếp hạng ba. Trận bán kết hứa hẹn "nảy lửa" khi đội Binh chủng Thông tin với đội hình đồng đều, đang có phong độ tốt hứa hẹn làm nên chuyện trước LPBank Ninh Bình vốn suy yếu đáng kể khi không có Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 2.

Đội Công an TP.HCM chạm trán Thể Công Tân Cảng ở bán kết trong bối cảnh thiếu vắng ngoại binh Michał Kubiak vì chấn thương

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Trận bán kết còn lại ở hạng mục nam diễn ra lúc 20 giờ là cuộc chạm trán giữa đội Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng. Công an TP.HCM kết thúc vòng đấu loại với hạng nhì còn Thể Công Tân Cảng xếp hạng ba. Cuộc chạm trán giữa 2 đội hứa hẹn quyết liệt, hấp dẫn. Sức mạnh của đội Công an TP.HCM suy giảm đáng kể khi ngoại binh đẳng cấp thế giới Michał Kubiak (Ba Lan) không may gặp chấn thương ở lượt trận cuối vòng loại. Tuy nhiên đội bóng đến từ TP.HCM vẫn còn nhiều gương mặt xuất sắc như Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Dư, Phạm Quốc Dư. Trong khi đó đội Thể Công Tân Cảng sở hữu dàn tuyển thủ kỳ cựu, trong đó có chủ công Từ Thanh Thuận, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tấm vé vào chung kết.

Các trận đấu vòng bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 hôm nay được phát sóng miễn phí trên kênh ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab.

