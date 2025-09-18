Lịch thi đấu CLB CAHN-Bắc Kinh Quốc An hôm nay: Vắng Quang Hải vẫn thắng, tại sao không?

Những phương án dự phòng của CLB CAHN khi vắng Quang Hải

Trận đấu đầu tiên của CLB CAHN tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026 sẽ là chuyến làm khách trước CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) vào ngày 18.9. Đây là trận đấu được dự báo sẽ xuất hiện nhiều khó khăn với đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Cúp quốc gia Việt Nam.

Quang Hải không tham dự trận gặp Bắc Kinh Quốc An ở Cúp C2 châu Á ngày 18.9 Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, CLB CAHN thi đấu trận này mà không có tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Sau khi Quang Hải chấn thương trong trận đấu sớm vòng 6 V-League hồi cuối tuần trước, gặp Hải Phòng, HLV Mano Polking đã quyết định rút Quang Hải khỏi danh sách 23 cầu thủ CAHN chuẩn bị cho trận đấu với Bắc Kinh Quốc An ở Cúp C2 châu Á.

Đây là 1 thiệt thòi với CLB CAHN, nhưng ở 1 mùa giải kéo dài, việc đội bóng do HLV Mano Polking dẫn dắt thỉnh thoảng vắng 1 hay một vài trụ cột là điều không thể tránh khỏi. Vị HLV người Đức gốc Brazil có lẽ đã có phương án chuẩn bị cho những sự thiếu vắng này.

Trong đội hình của CLB CAHN vẫn còn không ít gương mặt có chất lượng cao, có thể đảm đương vị trí tiền vệ tổ chức của Quang Hải, đó là những Vitao, Stefan Mauk. Với riêng tân binh Stefan Mauk, anh được đưa về CLB CAHN trong mùa giải hiện tại với mục đích giúp cho trục giữa của đội ĐKVĐ Cúp quốc gia hùng hậu hơn, có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tổ chức khi cần.

Hàng tấn công vẫn rất mạnh

Đây chính là thời điểm mà HLV Mano Polking và CLB CAHN cần đến vai trò tổ chức lối chơi của Stefan Mauk nhiều nhất, trong bối cảnh Quang Hải chấn thương. Khả năng rất cao Stefan Mauk sẽ được đẩy lên cao hơn ngày thường, chơi ở đúng vị trí mà Quang Hải thường đảm nhiệm trong những ngày qua, giúp CLB CAHN giữ nhịp và điều phối bóng trong các pha tấn công.

CLB CAHN vẫn còn rất nhiều phương án nhân sự thay thế Quang Hải Ảnh: Minh Tú

1 nhân vật nữa có thể chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức của Quang Hải là ngoại binh Leo Artur. Cầu thủ này tỏ ra khá hiệu quả mỗi khi được HLV Mano Polking kéo thấp xuống, đứng ngay sau các tiền đạo. Từ đầu mùa giải 2025-2026 đến giờ, Leo Artur đã có một vài trận chơi rất hay trong vai trò tiền vệ tấn công. Kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên thủng hàng thủ đối phương, giúp cho Leo Artur càng giống với Quang Hải.

Đặc biệt, Leo Artur rất ăn ý với tiền đạo đồng hương Alan Grafite, 2 người họ không thiếu các pha hỗ trợ cho nhau ghi bàn trong các trận đã qua của mùa giải. Chính vì thế, bộ đôi Leo Artur và Alan Grafite hứa hẹn sẽ tạo ra những pha phối hợp hay cho CLB CAHN trong tấn công.

Nhìn chung, CLB CAHN vẫn có đủ nhân sự để giành kết quả tốt ngay trên sân của CLB Bắc Kinh Quốc An. Kết quả tốt trước trong trận đấu mở đầu sân chơi châu lục sẽ giúp cho các cầu thủ của CLB CAHN có thêm động lực để theo đuổi những mục tiêu lớn ở mùa giải năm nay. Trong tay HLV Mano Polking có rất nhiều phương án tấn công và phương án nhân sự khác nhau, đủ để khiến cho đối thủ bất ngờ!