Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai hôm nay: Tạm quên Công Phượng, quyết đòi lại ngôi đầu bảng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/10/2025 00:00 GMT+7

Dù Công Phượng chưa thể trở lại, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn còn nhiều nhân tố đáng chờ đợi để hướng đến chiến thắng trong trận gặp CLB Long An lúc 16 giờ hôm nay 18.10 ở vòng 4 giải hạng nhất 2025 - 2026.

CLB Trường Tươi Đồng Nai có khởi đầu không quá ấn tượng ở mùa giải mới. Ở vòng 1, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng bị đội khách TP.HCM cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Sau đó, đội bóng này chỉ giành được chiến thắng mong manh 1-0 khi chạm trán đội Đại học Văn Hiến. Phải đến vòng 3, CLB Trường Tươi Đồng Nai mới bắt đầu "nóng máy" và đánh bại đội Phú Thọ với tỷ số 4-1. Trong những trận đấu đó, Công Phượng đều không được đăng ký thi đấu mà chỉ ngồi theo dõi đồng đội từ khán đài. Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và cần khoảng 1 - 2 tuần nữa để có thể trở lại sân cỏ. Vì thế, Công Phượng vẫn chưa thể ra sân ở chuyến làm khách trước CLB Long An.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai hôm nay: Tạm quên Công Phượng, quyết đòi lại ngôi đầu bảng- Ảnh 1.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai hôm nay: Tạm quên Công Phượng, quyết đòi lại ngôi đầu bảng- Ảnh 2.

Công Phượng (phải) chưa trở lại, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn còn đó Minh Vương đang vào phom

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, đây không phải là điều quá đáng ngại với CLB Trường Tươi Đồng Nai. Về mặt phong độ, CLB Long An đang cho thấy sự bất ổn. Họ thắng 1-0 trước đội Đồng Tháp ở vòng 2, nhưng cũng đã thất bại 2 trận trước CLB Khánh Hòa và Quy Nhơn, mới chỉ có 3 điểm, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang bất bại, dẫn đầu bảng với 7 điểm.

Chất lượng đội hình của CLB Long An cũng hoàn toàn lép vế khi so với đối thủ. Những cầu thủ đáng chú ý nhất trong tay HLV Nguyễn Ngọc Linh chỉ có Thanh Hải (người giàu kinh nghiệm thi đấu nhưng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp) và Trọng Đại (cựu đội trưởng U.20 VN vẫn miệt mài tìm lại chính mình). Bên kia chiến tuyến, CLB Trường Tươi Đồng Nai có những ngôi sao rải đều ở 3 tuyến như Hữu Tuấn, Tấn Sinh, Xuân Trường, Minh Vương, Tự Nhân… Quan trọng hơn, các cầu thủ này đang có sự ăn ý. Minh Vương liên tục kiến tạo cho Tự Nhân lập công. Bộ ba trưởng thành từ HAGL là Minh Vương - Xuân Trường - Văn Sơn cũng đã "tìm thấy nhau", thể hiện rõ ở bàn thắng thứ 2 trong trận gặp CLB Phú Thọ. Khi đó, Xuân Trường có pha phất bóng dài để Văn Sơn băng lên, căng ngang vào trong cho Minh Vương lập công.

CLB Trường Tươi Đồng Nai có đến 2 chân sút đang xếp nhóm đầu trong danh sách vua phá lưới giải hạng nhất là Minh Vương (3 bàn, xếp thứ 1) và Tự Nhân (2 bàn, xếp thứ 3). Nếu các cầu thủ này vẫn duy trì phong độ và sự kết nối như vậy, đội khách nhiều khả năng giành trọn 3 điểm trên sân Long An để giữ vững ngôi đầu bảng.

Trận đấu còn lại trong ngày 18.10 cũng rất hấp dẫn khi hai đội xếp thứ 2 và 3 là CLB Quảng Ninh, Khánh Hòa chạm trán trên sân Cẩm Phả. Hai CLB này đều đang có cùng 6 điểm và thể hiện phong độ khá tốt. Sở hữu những cầu thủ thành danh trên chính mảnh đất Quảng Ninh như Văn Hiếu, Minh Tuấn, Xuân Tú, Hồng Quân, Nhật Minh… trong tay, HLV Văn Đàn đang biến đội bóng đất mỏ thành ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, CLB Khánh Hòa lại là một tập thể lì lợm, gắn kết, rất giỏi trong khâu phòng ngự phản công. Nếu CLB Trường Tươi Đồng Nai mất điểm, đội bóng nào giành chiến thắng sẽ vươn lên dẫn đầu bảng. Vì thế, trận đấu này cũng rất đáng xem, hứa hẹn mang đến nhiều pha bóng đáng chú ý.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai hôm nay: Tạm quên Công Phượng, quyết đòi lại ngôi đầu bảng- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng hạng nhất

