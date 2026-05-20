Liên tiếp cứu thành công 2 ca đột quỵ não cấp ở người lớn tuổi

Sáng 20.5, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) cho biết các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện vừa liên tiếp cấp cứu thành công 2 bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Nhờ được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng", 2 bệnh nhân đã vượt qua nguy cơ tàn phế và đang hồi phục tích cực.

Tập thể dục về, bất ngờ yếu hẳn nửa người bên trái

Trường hợp đầu tiên là cụ ông Nguyễn C. (85 tuổi, ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Bác sĩ kiểm tra khả năng phục hồi cho người bệnh Th. sau can thiệp ẢNH: HUÂN BÙI

Theo người nhà, vào khoảng 5 giờ sáng 17.5, sau khi đi tập thể dục về, cụ bất ngờ mệt lả, yếu hẳn nửa người bên trái.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa người bệnh đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Người bệnh nhập viện lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày trong tình trạng yếu liệt nửa người. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp.

Chưa đầy 60 phút kể từ khi vào viện, người bệnh đã được hoàn tất các xét nghiệm lâm sàng, chụp CT sọ não và tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Bệnh nhân C. đang dần hồi phục tốt ẢNH: HUÂN BÙI

Yếu nửa người bên trái kèm méo miệng

Chỉ 1 ngày sau, ngày 18.5, Khoa Nội tổng hợp tiếp tục tiếp nhận ca đột quỵ thứ 2 là cụ ông Lê Ngọc Th. (71 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Người bệnh xuất hiện triệu chứng yếu nửa người bên trái kèm méo miệng tại nhà. Gia đình nhanh chóng đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu lúc 15 giờ 10 phút.

Tương tự ca bệnh trước, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tình trạng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chỉ định liệu pháp tiêu sợi huyết ngay trong "thời gian vàng", giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não cho người bệnh.

Đến ngày 20.5, sức khỏe của 2 bệnh nhân đều tiến triển tốt. Hiện 2 cụ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực tại Khoa Nội tổng hợp.

Tình trạng yếu liệt cải thiện rõ rệt, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã có thể vận động trở lại.

Ghi nhớ quy tắc FAST

Bác sĩ Lê Thị Thanh Tâm, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cho biết trong cấp cứu đột quỵ, cửa sổ vàng để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đạt hiệu quả cao nhất là trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời mang ý nghĩa sống còn đối với người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ghi nhớ quy tắc FAST để nhận diện sớm đột quỵ, gồm: khuôn mặt mất cân xứng, méo miệng; yếu liệt tay chân; nói đớ hoặc không nói được.

Bác sĩ Lê Thị Thanh Tâm khuyến cáo khi người thân xuất hiện một trong các dấu hiệu trên, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không chờ đợi người bệnh tự hồi phục, không tự ý cạo gió, chích máu hay sử dụng các phương pháp truyền miệng tại nhà, tránh đánh mất cơ hội vàng cứu sống người bệnh.