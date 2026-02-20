Lộ diện cọc vé trúng 33 tỉ xổ số miền Nam ở TP.HCM, nhiều người mua trúng

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đại lý vé số Hữu Thức chi nhánh ở đường An Dương Vương, phường An Đông (TP.HCM) thông báo bán trúng 32 tờ trị giá 32,8 tỉ đồng.

Cụ thể, 16 tờ vé có dãy số may mắn 391019 và 16 tờ có dãy số may mắn 291019 lần lượt trúng độc đắc và an ủi xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 12. Đại lý thông báo đã bán cho nhiều khách khác nhau.

Cọc vé trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 2 xuất hiện ở TP.HCM được đại lý Hữu Thức bán ra ẢNH: NVCC

"Chúng tôi đang chờ những vị khách may mắn mua trúng cọc vé này đến đổi thưởng. Đây không phải lần đầu tiên đại lý tôi bán trúng độc đắc, tuy nhiên bán trúng cho khách ngay ngày tết khiến tôi cảm thấy mắn mắn. Chúc mừng quý khách hàng!", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Một số người để lại bình luận, hy vọng bản thân có cơ hội được "thần tài gõ cửa".

Đại lý vé số Hải Diệu 2 ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 144726 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông ở Đồng Nai. Người này được người quen lì xì tờ vé số dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Vì đang ngồi nhậu nên anh ấy đưa cho đứa con 3 tuổi cầm chơi, bé vô tình vứt đi. Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 2, cả nhà mới phát hiện tờ vé số đó trúng độc đắc nên tá hỏa đi tìm.

May mắn, đứa con vứt trước nhà nên vẫn tìm lại được nên đến đại lý đổi thưởng ngay lập tức. Dịp này ngân hàng đang nghỉ Tết Nguyên đán nên chúng tôi không giao tiền mặt cho khách được, họ nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Hải Diệu 2 chia sẻ.