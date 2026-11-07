Lộ diện phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 7.11 đưa tin Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc xác nhận một phi hành gia Pakistan sẽ tham gia phi hành đoàn Thần Châu-24 với vai trò chuyên gia phụ trách thiết bị và thí nghiệm khoa học.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngắn hạn trên quỹ đạo, phi hành gia này sẽ trở về trái đất bằng tàu Thần Châu-23. Trung Quốc hiện chưa công bố danh tính người được lựa chọn cũng như thời điểm phóng tàu.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-22 cất cánh tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 25.11.2025 ẢNH: REUTERS

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến bay chung đầu tiên giữa phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình không gian có người lái của Bắc Kinh, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác vũ trụ quốc tế của nước này, theo Reuters.

Trước đó, 2 ứng viên Pakistan là ông Muhammad Zeeshan Ali và ông Khurram Daud đã được cử đến Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện phi hành gia Trung Quốc tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho sứ mệnh.

Theo AP, chương trình huấn luyện không chỉ tập trung vào kỹ năng vận hành thiết bị và thực hiện nhiệm vụ trên quỹ đạo, mà còn bao gồm các khóa đào tạo chuyên sâu về tiếng Trung.

Trung Quốc dùng ngoại giao vũ trụ, đưa phi hành gia Pakistan vào không gian

Một trong 2 ứng viên sẽ được lựa chọn làm chuyên gia phụ trách thiết bị và thí nghiệm khoa học trên trạm vũ trụ.

Sứ mệnh nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác không gian mà Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2.2025, đồng thời được Bắc Kinh thúc đẩy như một phần trong hợp tác song phương thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh chương trình không gian có người lái và hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên mặt trăng vào khoảng năm 2030. Trong khi đó, Mỹ cũng đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh đưa con người trở lại bề mặt mặt trăng vào năm 2028, cho thấy cuộc cạnh tranh không gian giữa 2 nước tiếp tục gia tăng.