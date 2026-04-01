Thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai: Gọi tên Đồng Phú

Theo đề án đã được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, phường Đồng Phú được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng theo địa giới hành chính hiện hữu cũng như toàn bộ diện tích tự nhiên 138,66 km² và quy mô dân số 39.213 người của xã Đồng Phú.

Đồng Phú có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp 2 xã Phú Giáo, Phước Thành (TP.HCM), phường Bình Phước, phường Đồng Xoài, xã Nha Bích và xã Tân Lợi.

Trung tâm hành chính xã Đồng Phú ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giao thông kết nối, làm "đòn bẩy" thu hút đầu tư

Trước đó, ngày 1.7.2025, xã Đồng Phú được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Đồng Phú (cũ) gồm: thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến và xã Tân Lập. Sau sáp nhập, xã Đồng Phú được kế thừa toàn bộ Trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú cũ cùng hệ thống hạ tầng đô thị hiện hữu được đầu tư khá đồng bộ.

Toàn cảnh khu vực Trung tâm hành chính xã Đồng Phú ẢNH: HOÀNG GIÁP

Xã có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, với trục đường chính là ĐT.741 dài 13,5 km chạy dọc trung tâm xã, kết nối với TP.HCM và các tỉnh Tây nguyên. Mạng lưới hạ tầng giao thông có tính kết nối đã và đang hình thành như: các tuyến đường kết nối từ đường ĐT.741 với đường Đồng Phú – Bình Dương, khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú và tuyến số 5 kết nối từ ĐT.741 với khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng…

Tuyến đường ĐT.741 đi qua xã Đồng Phú dài khoảng 13,5 km là trục đường quan trọng kết nối TP.HCM với các tỉnh Tây nguyên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đây là những tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò làm "đòn bẩy" thu hút đầu tư, rút ngắn khoảng cách giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

2 khu công nghiệp cùng 4 cụm công nghiệp rộng hàng trăm ha

Không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, xã Đồng Phú còn sở hữu khu công nghiệp Bắc Đồng Phú quy mô 189 ha đã đi vào hoạt động ổn định, hiện tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 thêm 317 ha và khu công nghiệp Nam Đồng Phú với diện tích 69 ha đã đi vào hoạt động ổn định, hiện tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 với diện tích 480 ha.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Cụm công nghiệp Tân Tiến 1 và khu công nghiệp Nam Đồng Phú (từ trên xuống, từ trái sang) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với các khu công nghiệp, xã Đồng Phú có 4 cụm công nghiệp gồm: Hà Mỵ; Tân Tiến 1, 2 và Tân Phú với tổng quy mô hơn 150 ha. Đây là tiềm năng to lớn để phát triển công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hình thành chuỗi sản xuất và giá trị bền vững.

Cơ cấu kinh tế của xã Đồng Phú đã cũng chuyển dịch mạnh mẽ; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 91,2 triệu đồng/người/năm; toàn xã hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; giáo dục và y tế luôn được chú trọng, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển...

Công nhân làm việc tại Công ty New Apparel Far Eastern (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên: hồ Suối Giai và hồ Bà Mụ

Đáng chú ý, xã Đồng Phú còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, nổi bật là hồ Suối Giai và hồ Bà Mụ (hay còn gọi là Bàu Cọp) với tổng diện tích mặt nước gần 500 ha không chỉ đóng vai trò điều hòa sinh thái, cung cấp nguồn nước cho sản xuất mà còn là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước trong tương lai.

Hồ Suối Giai được kỳ vọng không chỉ là nơi cung cấp nước sạch mà còn là địa điểm thu hút du lịch sinh thái trong tương lai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ nhân dân.

Hướng tới một đô thị văn minh và hiện đại, nhưng Đồng Phú vẫn kiên định với mục tiêu đô thị xanh và bền vững. Trên tất cả, mọi chủ trương, chính sách đều lấy người dân làm trung tâm. Sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả của quá trình đô thị hóa.

Hồ Bà Mụ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, cho biết việc Đồng Phú lên phường không đơn thuần là thay đổi về mặt hành chính, mà là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng đô thị hiện đại, vận hành hiệu quả, minh bạch, dựa trên nền tảng số và dữ liệu.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đồng Phú được cán bộ, viên chức hướng dẫn tận tình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chính quyền địa phương kỳ vọng Đồng Phú sẽ hình thành diện mạo đô thị văn minh, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ công nhanh, tiện ích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét, thu hút các nguồn lực phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

"Trên hết và trước hết, khát vọng của chúng tôi là xây dựng Đồng Phú trở thành một đô thị năng động, đáng sống, nơi người dân có chất lượng sống tốt, ý thức công dân cao, cộng đồng đoàn kết, kỷ cương và giàu bản sắc. Sự thay đổi này đòi hỏi tư duy lãnh đạo phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng làm thước đo. Đó chính là nền tảng để Đồng Phú phát triển xứng tầm với vị thế mới, đóng góp tích cực vào tiến trình đô thị hóa chung của tỉnh Đồng Nai", ông Phi nhấn mạnh.