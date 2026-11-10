Lọc gió động cơ xe tay ga bao lâu cần thay mới?

Người dùng xe tay ga thường chú ý thay nhớt, kiểm tra phanh, lốp nhưng ít quan tâm lọc gió động cơ. Đây là bộ phận có nhiệm vụ giữ lại bụi bẩn, tạp chất trước khi không khí đi vào buồng đốt, bảo vệ các chi tiết động cơ.

Lọc gió tích tụ bụi bẩn, làm giảm khả năng thông khí cho động cơ ẢNH: TRUEMOTOCARE

Bụi tích tụ lâu ngày khiến lọc gió giảm khả năng thông khí, có thể làm xe tăng tốc kém, ì máy và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Tuy nhiên, thay lọc gió vào thời điểm nào còn phụ thuộc quy định bảo dưỡng của từng mẫu xe.

Xe tay ga đi bao nhiêu km cần thay lọc gió?

Không có một mốc thay lọc gió cố định áp dụng cho tất cả xe tay ga. Theo sách hướng dẫn sử dụng Honda Vision, lọc gió được thay ở các mốc 18.000 và 36.000 km, tương đương chu kỳ 18.000 km trong điều kiện sử dụng thông thường. Tài liệu hướng dẫn Honda SH125/160 cũng đưa ra mốc 18.000 km.

Trong khi đó, tài liệu bảo dưỡng Yamaha NVX 155 đời trước nêu mốc thay lọc gió sau mỗi 16.000 km. Ở các bài tư vấn chung, Yamaha lại đề cập khoảng 10.000 - 12.000 km, hoặc khuyến nghị kiểm tra, thay trước 16.000 km tùy điều kiện sử dụng.

Mỗi dòng xe có chu kỳ thay lọc gió khác nhau và tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế ẢNH: TRUEMOTOCARE

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Quang Duy, kỹ thuật viên sửa chữa xe máy tại Đồng Nai cho biết: "Người dùng không nên áp dụng mốc 10.000 km hay 12.000 km cho mọi mẫu xe. Thay vào đó, cần đối chiếu sách hướng dẫn sử dụng của đúng dòng xe, đời xe, đồng thời tuân thủ khuyến nghị từ nhà sản xuất".

Đáng chú ý, các mốc kể trên chủ yếu dành cho điều kiện vận hành thông thường. Với xe thường xuyên đi qua đường đất, công trường, khu vực nhiều bụi hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt, lọc gió có thể xuống cấp nhanh hơn. Trường hợp này, chủ xe nên chủ động kiểm tra sớm, thay mới nếu lọc đã tắc hoặc hư hỏng, không nhất thiết chờ đủ số km quy định.

Khi nào cần thay sớm, lọc gió bẩn có nên vệ sinh?

Ngoài lịch bảo dưỡng, người dùng có thể lưu ý các biểu hiện như xe tăng tốc chậm, máy ì, khó khởi động hoặc tiêu hao nhiên liệu tăng bất thường. Đây có thể là dấu hiệu lọc gió bị bẩn, hạn chế lượng khí nạp vào động cơ.

Tuy nhiên, những biểu hiện này cũng có thể xuất phát từ bugi, hệ thống phun xăng hoặc bộ truyền động. Vì vậy, không nên vội kết luận lọc gió là nguyên nhân duy nhất, mà cần kiểm tra thực tế.

Một số loại lọc gió tẩm dầu chỉ sử dụng một lần, không được vệ sinh và tái sử dụng ẢNH: TEARU

Một vấn đề khác thường gây nhầm lẫn là lọc gió bẩn có thể vệ sinh để tiếp tục sử dụng hay không. Theo anh Trương Ngọc Hải, kỹ thuật viên xe máy tại TPHCM, lọc gió khô ở một số dòng xe có thể được làm sạch nếu nhà sản xuất cho phép. Ngược lại, lọc gió tẩm dầu sử dụng một lần cần thay mới theo định kỳ, không vệ sinh rồi lắp lại.

Ngoài ra, anh Hải cũng cảnh báo việc dùng khí nén hoặc phương pháp làm sạch khác đối với lọc gió giấy nhờn có thể làm giảm khả năng giữ bụi. Do đó, thói quen dùng vòi hơi thổi mạnh vào tấm lọc rồi tái sử dụng không phù hợp với loại lọc này.

Người dùng cũng cần phân biệt lọc gió động cơ với lọc gió làm mát bộ truyền động CVT, bởi đây là hai bộ phận có chức năng và cách bảo dưỡng khác nhau. Khi lọc gió động cơ đến hạn hoặc hư hỏng, nên thay đúng loại, kết hợp kiểm tra điều kiện sử dụng để duy trì khả năng vận hành và bảo vệ động cơ.