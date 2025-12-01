Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lợi ích riêng trước hết

PHẠM LỮ
01/12/2025 09:39 GMT+7

Giống như chuyến đi Nga lần trước, chuyến đi Nga lần thứ 2 vừa rồi của Thủ tướng Hungary Viktor Orban khiến Ukraine, EU, NATO và các đồng minh khác của Kyiv không thể không bực bội, thậm chí hậm hực.

Hungary là thành viên của EU lẫn NATO. EU và NATO hậu thuẫn Ukraine và đối địch quyết liệt với Nga, tìm mọi cách cô lập Moscow về chính trị ở châu Âu và trên thế giới. EU và NATO đã áp dụng gần 20 gói biện pháp chính sách trừng phạt, trong đó có việc cấm vận Nga xuất khẩu năng lượng. Vậy mà ông Orban vẫn duy trì quan hệ giữa Hungary với Nga, giữa bản thân ông với cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga.

Lợi ích riêng của Hungary trong quan hệ với Nga và tác động đến EU , NATO - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow ngày 28.11

Ảnh: REUTERS

Ông Orban còn bảo lưu không ít quan điểm riêng của Hungary mà không thuận theo những quyết sách chung của EU cùng NATO trong việc ủng hộ Ukraine và gây khó cho Nga. Giống như đối với chuyến đi Nga trước đấy, ông Orban không tham vấn các đồng minh trong EU và NATO về chuyến đi.

Ông Orban hành xử như vậy không phải vì Hungary là đồng minh của Nga và vì bản thân là đồng minh của ông Putin mà vì lợi ích riêng của Hungary. Hungary vẫn rất cần Nga để đảm bảo an ninh năng lượng cho hiện tại và cả cho tương lai. Trên phương diện này, ông Orban đâu có thể dựa cậy được vào Mỹ, EU hay NATO. 

Ông tận dụng mối quan hệ cá nhân với ông Putin để thuyết phục Moscow và vận động Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn thủ đô Budapest làm địa điểm tổ chức cuộc gặp cấp cao Mỹ - Nga lần tới như đã được dự định nhưng rồi bị hủy bỏ. Qua đó, ông Orban gia tăng vị thế và vai trò chính trị của Hungary ở châu Âu, thể hiện bản lĩnh độc lập trong EU và NATO cũng như sự gia tăng ảnh hưởng và vị thế chính trị châu lục để tạo lợi thế và ưu thế nổi trội phục vụ cuộc vận động tranh cử quốc hội hiện tại ở Hungary.

