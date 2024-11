Lợi ích tuyệt vời của món ăn kết hợp từ chuối và sữa

Theo chuyên trang sức khỏe Healthshot, các món ăn kết hợp chuối và sữa có chứa nhiều chất dinh dưỡng, phù hợp để đưa vào bữa sáng hoặc những bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện với cường độ cao.

Giàu chất dinh dưỡng

Chuối chứa nhiều kali, chất xơ và các loại vitamin như C và B6. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g chuối chín có 12,3 mg vitamin C, 0,2 mg vitamin B6, 1,7 gam chất xơ và 326 mg kali. Chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Archana Batra cho biết: "Món ăn được làm từ chuối với sữa có chứa nhiều protein, canxi và vitamin D, giúp bạn có được bữa ăn bổ dưỡng".

Chuối là thực phẩm tốt cho sức khỏe tổng thể Ảnh: Freepik

Tăng cường hệ tiêu hóa

Chuối có hàm lượng chất xơ cao, dễ tiêu hóa và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Chuyên gia Archana Batra cho biết: "Sữa được biết đến là có nhiều lợi khuẩn giúp hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, các enzyme tự nhiên trong chuối như amylase giúp xử lý thức ăn trong cơ thể". Do đó, sự kết hợp giữa chuối và sữa có thể làm giảm triệu chứng đầy hơi và giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến táo bón.

Nạp năng lượng cho cơ thể

Bên trong chuối có hàm lượng đường tự nhiên như glucose, fructose, có khả năng cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Đặc biệt, năng lượng này có thể được duy trì lâu dài khi kết hợp với sữa, nhờ vào hàm lượng protein dồi dào trong đó. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa chuối và sữa chính là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa ăn trước khi tập luyện, giúp bạn không chỉ cảm thấy tràn đầy sức sống mà còn làm việc hiệu quả suốt cả ngày.

Khi kết hợp chuối với sữa, bạn sẽ thu nhiều lợi ích bất ngờ Ảnh: Pexels

Hỗ trợ sức khỏe cơ bắp

Carbohydrate tự nhiên có trong chuối kết hợp với protein trong sữa mang lại lợi ích đáng kể cho quá trình phát triển và phục hồi cơ bắp. Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The Physician And Sports Medicine năm 2009, việc bổ sung thực phẩm giàu protein sau khi tập luyện giúp phục hồi mô cơ và thúc đẩy sự phát triển cơ bắp. Hơn nữa, một nghiên cứu khác được công bố trên chuyên san Journal Of The International Society Of Sports Nutrition năm 2017 chỉ ra rằng chuối có khả năng bổ sung carbohydrate, giúp khôi phục lượng glycogen dự trữ trong cơ bắp.

Kéo dài cảm giác no

Kéo dài cảm giác no là một trong những lợi ích tuyệt vời của chuối nhờ hàm lượng chất xơ cao. Khi được kết hợp với sữa, chuối không chỉ trở thành một bữa ăn đầy dinh dưỡng mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Các chuyên gia khuyên rằng những sự kết hợp như vậy rất có lợi trong việc ngăn chặn những cơn thèm ăn vặt không cần thiết trong ngày. Vì thế, việc thưởng thức chuối với sữa có thể là một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời cho sức khỏe.

Tuy nhiên, để món ăn này có thể phát huy tối đa lợi ích của nó, bạn cần lưu ý chọn đúng loại sữa, ưu tiên các loại sữa có nguồn gốc thực vật. Ngoài ra, bạn nên tránh nạp quá nhiều calo bằng cách ăn đúng khẩu phần với tỷ lệ lý tưởng là 1 quả chuối sẽ kết hợp với 1 cốc sữa hoặc tránh dùng các chất tạo ngọt khác như đường, mật ong...