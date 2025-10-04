Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lợi nhuận nhiều hãng ô tô sụt giảm bất chấp bán được nhiều xe hơn

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/10/2025 10:52 GMT+7

Doanh số bán ô tô mới của các nhà sản xuất ô tô trên thế giới có xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận lại đang sụt giảm mạnh.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh số bán ô tô toàn cầu đã có sự tăng so với cùng kỳ năm 2024. Theo số liệu từ Công ty chuyên nghiên cứu thị trường JATO Dynamics tổng hợp từ 34 nhà sản xuất ô tô trên thế giới, đã có 37,6 triệu xe ô tô mới bán ra thị trường trong nửa đầu năm 2025, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh số tăng nhanh của Toyota, BYD và Geely; góp phần bù đắp cho sự sụt giảm của Stellantis và Tesla.

Doanh số bán ô tô tăng trưởng, tuy nhiên theo JATO Dynamics tổng doanh thu vẫn giảm còn 1,4 nghìn tỉ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình mỗi chiếc ô tô mới giảm từ 38.084 USD xuống còn 36.074 USD.

Lợi nhuận nhiều hãng ô tô sụt giảm bất chấp bán được nhiều xe hơn - Ảnh 1.

Đã có 37,6 triệu xe ô tô mới bán ra thị trường trong nửa đầu năm 2025, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: Motor1

Mặc dù nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không được đưa vào phân tích, nhưng cuộc chiến giá cả đang diễn ra tại Trung Quốc phần nào giải thích cho sự sụt giảm về giá bán trung bình của ô tô mới. BYD và Geely lần lượt tăng sản lượng 33% và 47%, nhưng doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely vẫn giậm chân tại chỗ. Đáng chú ý, BYD được xếp hạng là nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu toàn cầu nếu tính theo khối lượng trong nửa đầu năm 2025.

Điều đáng lo ngại với ngành ô tô toàn cầu là sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận. Sự kết hợp của nhiều yếu tố như cuộc chiến giá cả đang diễn ra ở Trung Quốc, nhu mua sắm ô tô tại nhiều thị trường đang chậm lại, chi phí sản xuất tăng cao ở châu Âu, gián đoạn thương mại và bất ổn về thuế quan do Mỹ áp đặt… đã tác động đáng kể đến ngành sản xuất, kinh doanh ô tô.

Theo JATO Dynamics, lợi nhuận toàn ngành giảm 23%, xuống còn 122,2 tỉ USD. Trong số các nhà sản xuất ô tô trên thế giới, Stellantis và Nissan ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tiếp theo là Mercedes, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda và KIA. Sự sụt giảm mạnh này phản ánh tình hình bất ổn chung đang ảnh hưởng đến cả các nhà sản xuất ô tô phương Tây và Trung Quốc.

Lợi nhuận nhiều hãng ô tô sụt giảm bất chấp bán được nhiều xe hơn - Ảnh 2.

BYD và Geely lần lượt tăng sản lượng 33% và 47%, nhưng doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely vẫn giậm chân tại chỗ

Ảnh: B.H

Các chuyên gia trong ngành nhận định, nếu không có quy định linh hoạt hơn để thúc đẩy ngành ô tô ở châu Âu, chính sách thương mại rõ ràng hơn ở Mỹ và cuộc chiến giá cả ở Trung Quốc chưa chấm dứt… Triển vọng của ngành ô tô vẫn còn rất bấp bênh. Chỉ có ba nhà sản xuất đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trong năm nay là Suzuki (tăng 9%), Ferrari (tăng 9%) và BYD (tăng 2%).

