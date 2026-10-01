Lợi thế mặc cả của Iran suy giảm, Mỹ gia tăng sức ép

Thống kê của Kpler cho thấy lưu lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển này đạt trung bình 13,1 triệu thùng/ngày trong tuần qua, gần bằng 80% mức trước xung đột. Theo Tập đoàn tài chính JPMorgan (Mỹ), tổng lưu lượng dầu thô từ Trung Đông, bao gồm cả tuyến qua eo biển Hormuz và các tuyến khác, thậm chí đã phục hồi về mức 98% so với thời điểm trước xung đột.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz ngày 28.9 Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, Mỹ đang nhắm vào các cá nhân và công ty trên thế giới bị cáo buộc hỗ trợ tài chính hoặc tạo điều kiện cho chuỗi cung ứng quân sự của Iran. Cụ thể, 10 cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Iran, Hồng Kông và Pakistan vừa bị Mỹ cấm vận, theo AP đưa tin hôm 30.9. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không biết liệu Iran có "từ bỏ hay chưa", nhưng cho rằng quốc gia này đang tỏ ra "rất kém" trong xung đột với Mỹ. Tuần trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ đẩy đối phương khỏi biển Ả Rập

Trong diễn biến liên quan, Reuters ngày 30.9 dẫn lời giới thạo tin cho hay Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nhận được phản hồi của Mỹ thông qua các nhà đàm phán Qatar và đang xem xét. Trước đó, Iran đề xuất kế hoạch 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin với Mỹ, với khả năng khôi phục lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.