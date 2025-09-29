Lữ đoàn 681 Hải quân luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Ngày 29.9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng, đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 681 Hải quân, Vùng 2 Hải quân (thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc Phòng) khẳng định: "Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 luôn phát huy truyền thống đoàn kết, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm không để Tổ quốc bị động, bất ngờ".

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa trình bày tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Lực lượng chủ lực nơi biển đảo tiền tiêu

Được thành lập năm 2006, Lữ đoàn 681 Hải quân (đóng quân tại P.Tiến Thành, Lâm Đồng) đã trở thành một trong những lực lượng chủ lực trực tiếp canh giữ vùng biển trọng yếu, nơi có đảo Phú Quý, hậu cứ của quần đảo Trường Sa và tuyến hàng hải quốc tế quan trọng.

Theo đại tá Hoàng Minh Nghĩa, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh và quyết tâm sắt đá của những người lính hải quân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lễ ra quân huấn luyện ở Lữ đoàn 681Hải quân ẢNH: QUẾ HÀ

Những năm qua, Lữ đoàn 681 Hải quân luôn coi công tác huấn luyện là trọng tâm, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Thực hiện phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế tác chiến.

Mỗi bộ phận phụ trách vũ khí, khí tài, kỹ thuật đều rèn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu ngay khi có lệnh.

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa và các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng sáng 29.9

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Nhờ huấn luyện giỏi, trong 5 năm qua (2020 - 2025), Lữ đoàn 681 Hải quân đã đạt nhiều thành tích, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 3 lần đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi", 3 năm liền đạt "Đơn vị Quyết thắng", được Quân chủng tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua".

Bài học từ thực tiễn và sự gắn bó quân - dân

Theo đại tá Hoàng Minh Nghĩa, từ thực tiễn hoạt động, Lữ đoàn 681 Hải quân rút ra 5 bài học quan trọng: Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội; quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ, giúp họ an tâm công tác, xây dựng đội ngũ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp vững mạnh; kiên trì phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", lấy thực hành là chính, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, gắn "mẫu mực, tiêu biểu" với xây dựng địa bàn an toàn; duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân.

Vũ khí, khí tài thuộc Lữ đoàn 681 Hải quân ẢNH: QUẾ HÀ

Song song với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, Lữ đoàn 681 Hải quân còn tích cực tham gia phong trào "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới". Đơn vị phối hợp địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 Hải quân luôn làm chủ thiết bị, vũ khí, sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh ẢNH: QUẾ HÀ

Quyết tâm vững chắc, giữ yên chủ quyền Tổ quốc

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới, Lữ đoàn 681 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến, không để bị động bất ngờ.

Bộ đội Lữ đoàn 681 Hải quân giúp người dân khắc phục tình trạng biển xâm thực ẢNH: QUẾ HÀ

Đơn vị sẽ nắm chắc tình hình, dự báo chính xác các tình huống; thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tổ chức, biên chế và khí tài. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng, Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.