Lữ đoàn 681 Hải quân luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Ngày 29.9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng, đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 681 Hải quân, Vùng 2 Hải quân (thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc Phòng) khẳng định: "Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 luôn phát huy truyền thống đoàn kết, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm không để Tổ quốc bị động, bất ngờ".
Lực lượng chủ lực nơi biển đảo tiền tiêu
Được thành lập năm 2006, Lữ đoàn 681 Hải quân (đóng quân tại P.Tiến Thành, Lâm Đồng) đã trở thành một trong những lực lượng chủ lực trực tiếp canh giữ vùng biển trọng yếu, nơi có đảo Phú Quý, hậu cứ của quần đảo Trường Sa và tuyến hàng hải quốc tế quan trọng.
Theo đại tá Hoàng Minh Nghĩa, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh và quyết tâm sắt đá của những người lính hải quân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Những năm qua, Lữ đoàn 681 Hải quân luôn coi công tác huấn luyện là trọng tâm, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Thực hiện phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế tác chiến.
Mỗi bộ phận phụ trách vũ khí, khí tài, kỹ thuật đều rèn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu ngay khi có lệnh.
Nhờ huấn luyện giỏi, trong 5 năm qua (2020 - 2025), Lữ đoàn 681 Hải quân đã đạt nhiều thành tích, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 3 lần đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi", 3 năm liền đạt "Đơn vị Quyết thắng", được Quân chủng tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua".
Bài học từ thực tiễn và sự gắn bó quân - dân
Theo đại tá Hoàng Minh Nghĩa, từ thực tiễn hoạt động, Lữ đoàn 681 Hải quân rút ra 5 bài học quan trọng: Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội; quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ, giúp họ an tâm công tác, xây dựng đội ngũ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp vững mạnh; kiên trì phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", lấy thực hành là chính, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, gắn "mẫu mực, tiêu biểu" với xây dựng địa bàn an toàn; duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân.
Song song với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, Lữ đoàn 681 Hải quân còn tích cực tham gia phong trào "Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới". Đơn vị phối hợp địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Quyết tâm vững chắc, giữ yên chủ quyền Tổ quốc
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới, Lữ đoàn 681 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến, không để bị động bất ngờ.
Đơn vị sẽ nắm chắc tình hình, dự báo chính xác các tình huống; thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tổ chức, biên chế và khí tài. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng, Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa nhấn mạnh: “Xây dựng mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân không chỉ là phương hướng hành động, mà còn là kim chỉ nam để Lữ đoàn 681 Hải quân luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng Lâm Đồng ngày càng vững mạnh toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Nam Trung bộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới”.
Bình luận (0)