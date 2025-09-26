Trực thăng vượt bão xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về TP.HCM cấp cứu

Lúc 9 giờ 20 phút sáng 26.9, tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cùng tổ bay của Công ty trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động từ đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa) về đất liền cấp cứu.

Trực thăng đưa bệnh nhân chấn thương nặng từ đặc khu Trường Sa về đất liền cấp cứu ẢNH: BVCC

Bệnh nhân N.N.H (53 tuổi, quê Quảng Trị) là công nhân đang làm việc tại đảo Thuyền Chài. Trong quá trình lao động, ông bị tai nạn và được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị đa chấn thương: chấn thương bụng kín giờ thứ 3 (tức tai nạn xảy ra đã khoảng 3 giờ - PV), chảy máu trong ổ bụng nghi vỡ gan, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn số 9 bên phải.

Ngay lập tức, Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã tiến hành hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ nhận định, bệnh nhân có nguy cơ tiến triển sốc mất máu, cần vận chuyển cấp cứu về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị chấn thương nặng ẢNH: BVCC

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 1 giờ 20 phút sáng 26.9, máy bay trực thăng MB622 của Công ty trực thăng miền Nam và tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 do trung tá Phạm Trường Thanh, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài.

Trung tá Thanh cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ các phương án: truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở oxy, cầm máu và theo dõi chặt chẽ biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Đặc biệt, kíp cấp cứu đã mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất.

Mặc dù chuyến bay dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm, song với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm, tổ bay cùng kíp cấp cứu đường không đã vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn, kịp thời đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai báo động đỏ, hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra chẩn đoán xác định và áp dụng phác đồ điều trị chuyên sâu, kịp thời cho bệnh nhân.