Lũ lụt tang thương vừa đi qua, Indonesia chật vật chống dịch bệnh

Khi chiến dịch dọn dẹp sau thiên tai bắt đầu trên đảo Sumatra của Indonesia, nỗi lo về sự lây lan của dịch bệnh ngày càng gia tăng.

Tình huống nghiêm trọng này xảy ra sau trận lũ lụt và lở đất do lốc xoáy tàn phá trên đảo trong tháng này.

Sau thảm họa, hơn 940 người hiện được xác nhận đã chết và hàng trăm người khác mất tích, trong khi Bộ Y tế cho biết người dân hiện đang gặp các triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau cơ.

Tại bệnh viện duy nhất ở khu vực phía bắc Aceh Tamiang, bệnh nhân và nhân viên y tế đã phản ánh tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng tại đây.

Các nhân chứng mô tả thiết bị y tế bị phủ đầy bùn đất, ống tiêm nằm rải rác trên sàn nhà và thuốc men bị cuốn trôi trong trận lũ.

Thuốc men phủ đầy bùn đất bên trong Bệnh viện khu vực Aceh Tamiang bị hư hại sau trận lũ quét ở Karang Baru, tỉnh Aceh (Indonesia), ngày 7.12.2025 ẢNH: REUTERS

Y tá Nurhayati cho biết bệnh viện gần như bị tê liệt. Cô cho biết “Mọi người biết tôi là y tá. Khi tôi không thể làm gì, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi chỉ có thể cung cấp các loại thuốc hiện có. Đây là một thảm họa rất bất thường. Mọi thứ đều bị phá hủy”.

Cô cũng cho biết khi nước lũ dâng cao các nhân viên đã cố gắng cứu máy thở tại một khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh nhưng không thành công. Cô cho biết thêm ít nhất một trong sáu em bé được điều trị ở đó đã tử vong.

Lũ lụt đã khiến việc đưa nhân viên y tế và vật tư đến khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ và nước sạch đến các vùng bị ảnh hưởng.

Các quan chức địa phương đã kêu gọi chính phủ Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải phóng thêm ngân sách cho các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.

Tổng thống Prabowo Subianto đã đến thăm khu vực chịu thiên tai vào hôm 7.12 và chỉ thị chính quyền sửa chữa cầu và đập nước, đồng thời đề xuất xóa nợ cho nông dân bằng các khoản vay do nhà nước bảo lãnh.