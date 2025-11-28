Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lũ lụt Indonesia, Thái Lan: Số người chết tăng cao, nỗ lực cứu hộ tiếp tục
Video Thế giới

Lũ lụt Indonesia, Thái Lan: Số người chết tăng cao, nỗ lực cứu hộ tiếp tục

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
28/11/2025 21:59 GMT+7

Số người chết do lũ lụt trên khắp các vùng rộng lớn ở Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã tăng lên gần 240 người tính đến ngày 28.11, khi chính quyền khu vực đang nỗ lực giải cứu những người dân bị mắc kẹt.

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Nam Á đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, hủy hoại sinh kế và khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt trong vùng ngập nước.

Phần lớn Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã hứng chịu mưa xối xả do lốc xoáy gây ra trong suốt một tuần, khi một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca.

Tại Indonesia, các cơ quan nhà nước xác nhận tính đến ngày 28.11 đã có ít nhất 94 người đã thiệt mạng trên đảo Sumatra, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các quan chức cho biết các hoạt động vận chuyển hàng không để đưa hàng cứu trợ và nhân sự hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục.

Nhiều người còn mất tích trong lúc các nỗ lực cứu hộ bị cản trở do mất điện và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Tại Malaysia, ít nhất 2 người đã được xác nhận tử vong.

Bão nhiệt đới Senyar đổ bộ vào khoảng nửa đêm và đã suy yếu dần.

Lũ lụt Indonesia, Thái Lan: Số người chết tăng cao, nỗ lực cứu hộ tiếp tục - Ảnh 1.

Khu vực bị lũ quét ở Padang, tỉnh Tây Sumatra (Indonesia), ngày 28.11.2025

ẢNH: REUTERS

Các cơ quan khí tượng vẫn đang chuẩn bị ứng phó với mưa lớn và gió mạnh, đồng thời cảnh báo rằng biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ.

Tổng cộng 30.000 người sơ tán vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn, giảm so với hơn 34.000 người vào hôm 27.11.

Ở miền nam Thái Lan, 9 tỉnh đã bị tàn phá sau một tuần mưa liên tục, ảnh hưởng đến gần 3 triệu người. Người phát ngôn chính phủ hôm 28.11 cho biết số người chết đã tăng lên ít nhất 145 người.

Hat Yai, thành phố lớn thứ năm của Thái Lan, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước đã bắt đầu rút, nhưng nhiều người dân vẫn chưa có điện.

Thành phố Hat Yai đã ghi nhận lượng mưa 330mm chỉ trong một ngày - là lượng mưa lớn nhất trong 15 năm và cao nhất trong 300 năm.

Các đơn vị công binh và 2.000 thành viên phòng thủ dân sự đã tham gia vào các nỗ lực cứu trợ, khi trực thăng giao thực phẩm đến các bệnh viện và các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trên mái nhà.

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia Malaysia Thái Lan Đông Nam Á lũ lụt lũ lụt nghiêm trọng mất tích Cứu hộ Cứu trợ bão lũ bão nhiệt đới Phòng thủ dân sự mất điện mưa lớn gió Bùn đất
