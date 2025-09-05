Ngày 5.9, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông dàn cảnh mua cháo (cháo dinh dưỡng), rồi giật điện thoại trên tay bé gái bỏ chạy gây bức xúc.

Lừa hỏi mua cháo, lén giật điện thoại của bé gái 3 tuổi

Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông đeo khẩu trang, chạy xe máy đến dừng trước tiệm cháo dinh dưỡng.

Người này đi vào trong tiệm, nói người phụ nữ đứng ở quầy, bán hộp cháo dinh dưỡng.

Trong lúc người phụ nữ quay lưng lại múc cháo, thì người đàn ông tiến đến giật điện thoại trên tay bé gái đang ngồi trong nhà, bỏ vào túi, ra xe nổ máy bỏ chạy. Trước hành vi của người đàn ông, bé gái ngơ ngác nhìn theo.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại tiệm bán cháo dinh dưỡng trên đường Đồng Tâm, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM vào đầu giờ chiều 4.9.

Người phụ nữ bán cháo trong clip là chị V.T.H (35 tuổi); 2 bé gái trong clip là con chị H. Thời điểm này, con gái 3 tuổi của chị H. đang cầm điện thoại trên tay thì người đàn ông đến "vờ" hỏi mua cháo. Trong lúc chị H. tập trung múc cháo bán thì người đàn ông này giật điện thoại (lúc mua hơn 5 triệu đồng) trên tay bé gái, tẩu thoát.

Người đàn ông vào hỏi mua cháo dinh dưỡng, rồi giật lấy điện thoại trên tay bé gái ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc này, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM đã phối hợp truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật điện thoại. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố. Công an đã lập hồ sơ, lấy lời khai nghi phạm.

Sáng 5.9, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm giật điện thoại bé gái đến nơi xảy ra vụ việc, dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.