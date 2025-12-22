Lướt điện thoại cả ngày: Chuyên gia nói gì?

Sau đây, một chuyên gia về bệnh tiểu đường sẽ giải thích rõ mối liên quan này và chỉ ra những mẹo đơn giản có thể giúp ích.

Bác sĩ sĩ Vijay Negalur, Trưởng khoa Tiểu đường, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), màn hình có thể âm thầm làm rối loạn lượng đường trong máu bằng cách khiến cơ thể ít vận động, làm chậm quá trình trao đổi chất và ảnh hưởng đến tín hiệu đói.

Sau đây là lý do cụ thể tại sao ngồi lâu, lướt màn hình đến khuya và cả trong khi ăn có thể làm tăng lượng đường huyết, và những thay đổi thói quen đơn giản có thể giúp ích.

Thời gian lướt điện thoại quá nhiều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Giảm thời gian sử dụng màn hình sẽ khuyến khích hoạt động thể chất, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy ăn uống có ý thức hơn - ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu ẢNH MINH HỌA: AI

Theo bác sĩ Negalur, trong nhiều trường hợp, ngồi lâu trước màn hình khiến cơ thể không hoạt động, cơ bắp cần ít glucose hơn, điều này có thể làm tăng nguy cơ lượng đường trong máu cao hơn. Nó cũng làm cho insulin kém hiệu quả hơn. Những người ngồi lâu có thể cảm thấy mệt mỏi, ăn vặt thường xuyên và quá trình trao đổi chất chậm hơn, tất cả những điều này đều khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn, theo đài IndiaTV.

Thời gian sử dụng màn hình có ảnh hưởng đến thói quen ăn uống không?

Có! Vừa ăn vừa lướt điện thoại, sẽ làm gián đoạn cảm giác đói và no của não bộ. Từ đó, thường dẫn đến ăn quá nhiều hoặc thèm ăn vặt nhiều tinh bột. Ngay cả lướt điện thoại màn vào ban đêm cũng có thể kích thích cảm giác thèm ăn vặt, khiến lượng đường trong máu tăng cao khi cơ thể cần được nghỉ ngơi.

Giảm thời gian sử dụng màn hình có giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn không?

Giảm thời gian sử dụng màn hình sẽ khuyến khích hoạt động thể chất, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy ăn uống có ý thức hơn - ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu.

Tập đi bộ ngắn hoặc nghỉ giải lao để giãn cơ sau khoảng thời gian ngồi lâu, cơ bắp sẽ đốt cháy nhiều glucose hơn. Ngoài ra, hạn chế thời gian lướt điện thoại trước khi ngủ giúp kiểm soát cơn đói và hoóc môn năng lượng, dẫn đến mức đường huyết ổn định hơn vào ngày hôm sau.

Một số thay đổi dễ dàng mà mọi người có thể thực hiện trong một lịch trình bận rộn là gì?

Đặt lời nhắc đứng dậy sau mỗi 45 - 60 phút có thể giúp bạn tránh ngồi lâu. Không sử dụng thiết bị điện tử trong bữa ăn giúp bạn ăn uống có ý thức hơn và kiểm soát khẩu phần ăn. Đi bộ ngắn, giãn cơ nhẹ hoặc tập thở sau khi sử dụng màn hình quá lâu có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.

Thiết lập quy tắc như "không sử dụng màn hình 1 giờ trước khi đi ngủ" có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết ban đêm.

Liệu có phải là loại bỏ hoàn toàn màn hình?

Chắc chắn là không. Mục tiêu là sự cân bằng. Màn hình vẫn có thể là một phần của cuộc sống hằng ngày, nhưng khi không lướt điện thoại quá nhiều, cơ thể sẽ được vận động nhiều hơn, ngủ ngon hơn và ăn uống lành mạnh hơn, theo thời gian, giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, theo India TV