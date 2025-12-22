Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lướt điện thoại cả ngày: Chuyên gia nói gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
22/12/2025 00:05 GMT+7

Có nhiều nguyên nhân làm tăng đường huyết nhưng ít ai ngờ thói quen lướt điện thoại suốt nhiều tiếng trong ngày lại có liên quan mật thiết đến lượng đường trong máu.

Sau đây, một chuyên gia về bệnh tiểu đường sẽ giải thích rõ mối liên quan này và chỉ ra những mẹo đơn giản có thể giúp ích.

Bác sĩ sĩ Vijay Negalur, Trưởng khoa Tiểu đường, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), màn hình có thể âm thầm làm rối loạn lượng đường trong máu bằng cách khiến cơ thể ít vận động, làm chậm quá trình trao đổi chất và ảnh hưởng đến tín hiệu đói.

Sau đây là lý do cụ thể tại sao ngồi lâu, lướt màn hình đến khuya và cả trong khi ăn có thể làm tăng lượng đường huyết, và những thay đổi thói quen đơn giản có thể giúp ích.

Thời gian lướt điện thoại quá nhiều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Lướt điện thoại cả ngày: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Giảm thời gian sử dụng màn hình sẽ khuyến khích hoạt động thể chất, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy ăn uống có ý thức hơn - ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu

ẢNH MINH HỌA: AI

Theo bác sĩ Negalur, trong nhiều trường hợp, ngồi lâu trước màn hình khiến cơ thể không hoạt động, cơ bắp cần ít glucose hơn, điều này có thể làm tăng nguy cơ lượng đường trong máu cao hơn. Nó cũng làm cho insulin kém hiệu quả hơn. Những người ngồi lâu có thể cảm thấy mệt mỏi, ăn vặt thường xuyên và quá trình trao đổi chất chậm hơn, tất cả những điều này đều khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn, theo đài IndiaTV.

Thời gian sử dụng màn hình có ảnh hưởng đến thói quen ăn uống không?

Có! Vừa ăn vừa lướt điện thoại, sẽ làm gián đoạn cảm giác đói và no của não bộ. Từ đó, thường dẫn đến ăn quá nhiều hoặc thèm ăn vặt nhiều tinh bột. Ngay cả lướt điện thoại màn vào ban đêm cũng có thể kích thích cảm giác thèm ăn vặt, khiến lượng đường trong máu tăng cao khi cơ thể cần được nghỉ ngơi.

Giảm thời gian sử dụng màn hình có giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn không?

Giảm thời gian sử dụng màn hình sẽ khuyến khích hoạt động thể chất, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy ăn uống có ý thức hơn - ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu.

Tập đi bộ ngắn hoặc nghỉ giải lao để giãn cơ sau khoảng thời gian ngồi lâu, cơ bắp sẽ đốt cháy nhiều glucose hơn. Ngoài ra, hạn chế thời gian lướt điện thoại trước khi ngủ giúp kiểm soát cơn đói và hoóc môn năng lượng, dẫn đến mức đường huyết ổn định hơn vào ngày hôm sau.

Một số thay đổi dễ dàng mà mọi người có thể thực hiện trong một lịch trình bận rộn là gì?

Đặt lời nhắc đứng dậy sau mỗi 45 - 60 phút có thể giúp bạn tránh ngồi lâu. Không sử dụng thiết bị điện tử trong bữa ăn giúp bạn ăn uống có ý thức hơn và kiểm soát khẩu phần ăn. Đi bộ ngắn, giãn cơ nhẹ hoặc tập thở sau khi sử dụng màn hình quá lâu có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.

Thiết lập quy tắc như "không sử dụng màn hình 1 giờ trước khi đi ngủ" có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết ban đêm.

Liệu có phải là loại bỏ hoàn toàn màn hình?

Chắc chắn là không. Mục tiêu là sự cân bằng. Màn hình vẫn có thể là một phần của cuộc sống hằng ngày, nhưng khi không lướt điện thoại quá nhiều, cơ thể sẽ được vận động nhiều hơn, ngủ ngon hơn và ăn uống lành mạnh hơn, theo thời gian, giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, theo India TV

Tin liên quan

Vừa thức dậy đã cầm điện thoại: thói quen khiến giảm cân thất bại

Vừa thức dậy đã cầm điện thoại: thói quen khiến giảm cân thất bại

Nhiều người trong chúng ta có thói quen vừa thức dậy là xem điện thoại. Dù chỉ là xem tin nhắn, dự báo thời tiết hay lướt mạng xã hội vài phút nhưng hành động nhỏ này lại ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân.

Bác sĩ: Thói quen để điện thoại gần đầu khi ngủ có gây hại não?

Bác sĩ: Cách dùng điện thoại ban đêm để không ảnh hưởng giấc ngủ

Khám phá thêm chủ đề

Màn hình thói quen tiểu đường Đường huyết vận động ăn uống lành mạnh lượng đường trong máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận