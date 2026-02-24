Lý do điện thoại Xiaomi bản Trung Quốc luôn có pin lớn hơn bản toàn cầu

Chẳng hạn, phiên bản Xiaomi 17 tại Trung Quốc được trang bị pin 7.000 mAh, trong khi phiên bản toàn cầu chỉ có dung lượng khoảng 6.300 mAh. Sự chênh lệch này không phải là một quyết định ngẫu nhiên hay chỉ đơn thuần là cắt giảm chi phí.

Các quy định vận chuyển ảnh hưởng đến việc áp dụng pin vào smartphone ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Nguyên nhân chính dẫn đến việc các điện thoại Xiaomi toàn cầu có dung lượng pin nhỏ hơn là do các quy định vận chuyển quốc tế đối với pin lithium-ion, đặc biệt tại châu Âu và một số thị trường lớn khác. Theo các thỏa thuận như "Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ" của châu Âu, các cell pin lithium-ion có dung lượng trên 20 Wh được phân loại là "hàng hóa nguy hiểm".

Trong một chiếc smartphone, một viên pin có dung lượng trên 20 Wh tương đương khoảng 5.200 mAh. Nếu pin vượt quá ngưỡng này, việc vận chuyển sẽ phức tạp và tốn kém hơn, khiến nhiều hãng từ chối vận chuyển các thiết bị như vậy.

Mặc dù việc chia một viên pin lớn thành hai viên pin nhỏ hơn có vẻ là giải pháp hợp lý, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Một số thiết bị có thể sử dụng cấu trúc hai cell để tăng dung lượng mà không vi phạm quy định, việc áp dụng rộng rãi thiết kế này cho tất cả smartphone toàn cầu là một thách thức.

Việc sử dụng nhiều cell pin làm tăng độ phức tạp về kỹ thuật, yêu cầu thiết kế bên trong, mạch sạc và cơ chế an toàn khác nhau. Kết quả không chỉ làm tăng trọng lượng và độ dày sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, điều mà nhiều thương hiệu, bao gồm cả Xiaomi, rất chú trọng.

Đánh giá camera Xiaomi 15T Pro: nâng cấp mạnh ở phần cứng, trải nghiệm thực tế ra sao?

Không chỉ riêng Xiaomi

Trong thực tế, sự khác biệt về dung lượng pin không chỉ xảy ra với Xiaomi mà các thương hiệu Trung Quốc khác như Vivo, Redmi và POCO cũng gặp phải tình trạng tương tự do những hạn chế về logistics trên thị trường toàn cầu.

Mặc dù pin dung lượng nhỏ hơn thường dẫn đến thời gian sử dụng ngắn hơn, các hãng sản xuất thường trang bị cho máy những tính năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả và công nghệ sạc nhanh để bù đắp cho hạn chế này. Do đó, ngay cả với dung lượng pin thấp hơn, các phiên bản toàn cầu vẫn có thể cung cấp thời gian sử dụng cả ngày trong điều kiện sử dụng thông thường.

Ngoài quy định vận chuyển, một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến quyết định hạ thấp dung lượng pin từ các nhà sản xuất như ưu tiên thị trường, chứng nhận và kiểm tra, cũng như dịch vụ hậu cần và bảo hành. Tóm lại, sự khác biệt về dung lượng pin giữa các phiên bản điện thoại Xiaomi không chỉ do vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, từ quy định vận chuyển đến nhu cầu thị trường.